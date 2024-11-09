Холостяк 13 сезон 2 випуск: хто покинув шоу 08.11.2024

9 листопада 2024 16:37 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

Холостяк 13 сезон 2 випуск: хто покинув шоу 08.11.2024
Холостяк 13 сезон: хто залишив проєкт у 2 випуску від 08.11.2024
stb.ua

08.11.2024 на телеканалі СТБ в етер вийшов 2 випуск романтичного проєкту Холостяк 13 сезон. Хто покинув шоу Холостяк 13 сезон у 2 випуску від 08.11.2024 – читайте на нашому сайті TV.UA.

На проєкті Холостяк 13 сезон відбулися перші побачення сезону. Олександр Терен побував на індивідуальному побаченні з волонтеркою Інною. Дівчина запізнилася на Першу вечірку, адже саме в той день везла авто до хлопців «на нуль». Також відбулися групові побачення. Зустрічі та спілкування з дівчатами допомогли Холостяку зробити свій вибір.

На жаль, у 2 випуску проєкту Холостяк 13 сезон шоу покинули відразу 2 учасниці. З групового побачення не повернулася Аліна. Олександр не побачив зацікавленості дівчини у ньому. Вона розповідала тільки про себе та свою сім'ю, а про нього навіть не цікавилася, не задавала зустрічних запитань.

Аліна Пухальська

Учасниця шоу Холостяк 13 сезон – Аліна Пухальська / instagram.com/holostyakstb

Перед Церемонією троянд Олександр Терен вирішив поспілкуватися з деякими дівчатами окремо. Це допомогло йому в ухваленні рішення. Чоловік вирішив попрощатися з Тетяною. 

Тетяна Мелехова

Учасниця шоу Холостяк 13 сезон – Тетяна Мелехова / instagram.com/holostyakstb

Усі випуски шоу Холостяк дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

Холостяк новини хто покинув шоу Холостяк 13 сезон

Матеріали на тему

Помер В'ячеслав Узелков у віці 45 років
Новини

Помер В'ячеслав Узелков у віці 45 років
Холостяк 13 сезон: дивитися 1 і 2 випуски онлайн
Телешоу

Холостяк 13 сезон: дивитися 1 і 2 випуски онлайн
Віктор Андрієнко розповів, як серіал «Зв’язок» об’єднав глядачів по всьому світу
Новини

Віктор Андрієнко розповів, як серіал «Зв’язок» об’єднав глядачів по всьому світу
МастерШеф 14 сезон: дивитися 11 випуск онлайн від 02.11.2024
Телешоу

МастерШеф 14 сезон: дивитися 11 випуск онлайн від 02.11.2024
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

«Конклав»: інтриги Ватикану

«Конклав»: інтриги Ватикану
Нікіта Кісельов та SKYLERR презентують новий спільний трек «У волоссі осінь»

Нікіта Кісельов та SKYLERR презентують новий спільний трек «У волоссі осінь»
VLADA K презентує «All About You» – проникливу пісню про незабутні моменти та важливість рідних

VLADA K презентує «All About You» – проникливу пісню про незабутні моменти та важливість рідних
Фільм «Буча» представили в Києві: історія про мужність і людяність у найтемніші часи

Фільм «Буча» представили в Києві: історія про мужність і людяність у найтемніші часи

Популярне відео

Нікіта Кісельов та SKYLERR презентують новий спільний трек «У волоссі осінь»

Нікіта Кісельов та SKYLERR презентують новий спільний трек «У волоссі осінь»
VLADA K презентує «All About You» – проникливу пісню про незабутні моменти та важливість рідних

VLADA K презентує «All About You» – проникливу пісню про незабутні моменти та важливість рідних
Олега Скрипку застукали у ліжку з молодою співачкою – подробиці

Олега Скрипку застукали у ліжку з молодою співачкою – подробиці
МастерШеф 14 сезон: дивитися 11 випуск онлайн від 02.11.2024

МастерШеф 14 сезон: дивитися 11 випуск онлайн від 02.11.2024
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK