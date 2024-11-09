Холостяк 13 сезон 2 випуск: хто покинув шоу 08.11.2024

08.11.2024 на телеканалі СТБ в етер вийшов 2 випуск романтичного проєкту Холостяк 13 сезон. Хто покинув шоу Холостяк 13 сезон у 2 випуску від 08.11.2024 – читайте на нашому сайті TV.UA.

На проєкті Холостяк 13 сезон відбулися перші побачення сезону. Олександр Терен побував на індивідуальному побаченні з волонтеркою Інною. Дівчина запізнилася на Першу вечірку, адже саме в той день везла авто до хлопців «на нуль». Також відбулися групові побачення. Зустрічі та спілкування з дівчатами допомогли Холостяку зробити свій вибір.

На жаль, у 2 випуску проєкту Холостяк 13 сезон шоу покинули відразу 2 учасниці. З групового побачення не повернулася Аліна. Олександр не побачив зацікавленості дівчини у ньому. Вона розповідала тільки про себе та свою сім'ю, а про нього навіть не цікавилася, не задавала зустрічних запитань.

Аліна Пухальська

Учасниця шоу Холостяк 13 сезон – Аліна Пухальська / instagram.com/holostyakstb

Перед Церемонією троянд Олександр Терен вирішив поспілкуватися з деякими дівчатами окремо. Це допомогло йому в ухваленні рішення. Чоловік вирішив попрощатися з Тетяною.

Тетяна Мелехова

Учасниця шоу Холостяк 13 сезон – Тетяна Мелехова / instagram.com/holostyakstb

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