Холостяк 13 сезон 1 і 2 випуски від 01.11.2024 та 08.11.2024 дивитися онлайн

01.11.2024 та 08.11.2024 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 1 і 2 випуски 13 сезону шоу Холостяк. 1 і 2 випуски проєкту Холостяк 13 сезон від 01.11.2024 та 08.11.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 1 випуску проєкту Холостяк 13 сезон: герой проєкту Олександр «Терен» Будько – 28-річний ветеран російсько-української війни, громадський діяч, автор книги «Історія впертого чоловіка» та учасник національної збірної Invictus Games.

На Першій вечірці Олександр по черзі познайомиться з кожною з учасниць, з якими вони обміняються символічними для кожного подарунками. А далі на Холостяка чекають побачення з дівчатами в символічних залах. Яка правда від Терена прозвучить вперше в рамках проєкту? І як до такої відвертості поставляться дівчата?

Хто припаде до душі Олександру вже під час першого знайомства й удостоїться троянди першого враження? А хто навпаки запамʼятається Холостяку не з найкращого боку? Як пройде перша Церемонія троянд, де Олександру доведеться відмовити одразу сімом учасницям? Дивіться онлайн Холостяк 13 сезон 1 випуск від 01.11.2024.

1 випуск шоу Холостяк 13 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Дивіться у 2 випуску проєкту Холостяк 13 сезон: волонтерка Інна не змогла бути присутньою на Першій вечірці. Тому Олександр сам зустрічає її на вокзалі та відразу запрошує на побачення. Як воно пройде і які теми порушуватимуть герої? На декого з дівчат також чекають групові побачення. Вони стануть можливістю краще пізнати одне одного та ухвалити рішення. Хто з дівчат повернеться з побачень із трояндою, а хто – покине шоу? Дивіться онлайн Холостяк 13 сезон 2 випуск від 08.11.2024.

2 випуск шоу Холостяк 13 сезон дивіться 16 листопада онлайн на нашому сайті TV.UA.

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