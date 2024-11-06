Холостяк 13 сезон: учасниці шоу, яких вибрав Олександр Терен, – знайомимося ближче з кожною з них

Біографія і фото учасниць шоу Холостяк 13 сезон. Кого вибрав Олександр Терен?

1 листопада на СТБ стартувала прем'єра романтичного проєкту Холостяк 13 сезон. У Олександра Терена відбулися перші знайомства з дівчатами. Учасниць було дев'ятнадцять, але лише 12 із них головний герой залишив у проєкті. У нашому матеріалі ви познайомитися ближче з кожною із них.

Світлана Кирган

24 роки, Чернігів

Військова журналістка, яка любить співати

Пішла в армію наперекір всім і всьому. Її життя – це військова журналістика та безумні вчинки. В чоловіках цінує чесність, відважність, доброту, силу духу, почуття гумору, любов до тварин, вірність собі та Батьківщині.

Я бачила Олександра раніше. Мільйони разів хотіла підійти, але не наважувалася.

Настя Анісімова

23 роки

Блогерка, яка створює контент в рідному Харкові

Мріє про закінчення війни і міцну родину. Творча та сильна духом дівчина. Бачить поряд сильного чоловіка, який любить тварин.

Вибір жити повноцінним життям, попри все – те, що нас об’єднує з Тереном!

Юстина Багай

21 рік, Львів-Краків

Гарвард або Холостяк!

Майбутня дипломатка, яка мріє жити, а не існувати. Володіє чотирма мовами. Допомагає батькам створювати реабілітаційний центр. Вміє розрулювати кризи та вірить в кохання з першого погляду.

Моє життя – це книги, музика та допомога іншим.

Вероніка Дорошко

29 років, Херсон-Київ

Арттерапевтка

Мирний Херсон – її улюблене місце в Україні. Її життя – репродукції метафоричних асоціативних карт, пошиття одягу, духовні практики, спорт. Мріє створити власний Арт-центр.

Хочу гармонійних стосунків, в яких двоє партнерів щасливі і мають однакові цінності.

Вікторія Клочко

29 років, Біла Церква

Лікарка, яка стала тату-майстринею

Мріє, щоб закінчилась війна. Жити, розвивати себе, свою справу, створювати те, що приносить користь. Робота, викладання, гори, музика, танці та собака – те що наповнює її життя. Готова на все, що не суперечить її принципам.

Терен близький мені по «вайбу», цінностям і життєвим поглядам.

Єлизавета Луцюк

21 рік, Хмельницький

Модель з почуттям гумору

Забезпечує себе з 16 років. Її стиль життя – це танці, вокал, діджеїнг. Весела, творча, скромна. Хоче, нарешті, зустріти своє кохання та готова на все, що дозволить її совість.

Мрію про Терена!

Анастасія Юзьвак

24 роки, Збараж-Лондон

Тарологиня та володарка жіночої енергії

Завжди мріяла бути особливою. Легкість та холодний розум в одному флаконі. Її стиль життя – це психологія, астрологія, нумерологія, трансформація, духовні практики та подорожі. Володіє навиками звабливої розмови. Робить все навколо себе красивим і гармонійним, завершеним.

В стосунках має бути повне прийняття і розуміння того, як працюють чоловіча та жіноча енергія.

Ксенія Щербач

25 років, Словечне

Smm-ниця, яка захоплюється боксом

Цінує почуття гумору, чесніть, гідність. Знає, що таке долати фізичний біль і втрачати. Щаслива, що нарешті може дозволити собі бути красивою і носити сукні.

У нас з Тереном спільні цінності. Він зрозуміє наші розмови за родинним столом.

Аліна Пухальська

27 років, Кривий Ріг-Київ

Сомельє з характером

Селф-мейд дівчина, яка працює і забезпечує себе сама. Її професія – не робота, а стиль життя. Розумна, красива, смілива.

Вмію поєднувати найкращі моменти життя з найкращими сортами вина.

Аліна Мойсеєнко

27 років, Кременчук

Кар’єристка, яка ламає стереотипи

Продюсерка освітніх курсів. Мріє обʼїздити пів світу та повертатись у дім, де панує мир. Спорт, медитації, коучинг, психологія, зйомки контенту – її стиль життя. Цінує чоловіків, які не бояться проявляти почуття.

Йду на проєкт, щоб створити історію кохання, як у фільмах.

Тетяна Мелехова

29 років, Одеса

Бізнесвумен, яка мріє про кохання

Створює іграшки власноруч, і в кожну вкладає часточку своєї душі. Чутлива, справжня, чесна. Готова на шалені вчинки.

Йду на «Холостяк», щоб знайти кохання.

Ілона Мамчур

27 років, Гадяч

Психологиня з модельним досвідом

Мріє допомагати військовим наданням психологічної допомоги. Кікбоксинг, кайтсерфінг, стояння на цвяхах, стрільба – її захоплення. Дуже прямолінійна і швидко приймає рішення.

Я на «Холостяку» – такого точно від мене ніхто не очікував!