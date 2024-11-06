Холостяк 13 сезон: учасниці шоу, яких вибрав Олександр Терен, – знайомимося ближче з кожною з них
Біографія і фото учасниць шоу Холостяк 13 сезон. Кого вибрав Олександр Терен?
1 листопада на СТБ стартувала прем'єра романтичного проєкту Холостяк 13 сезон. У Олександра Терена відбулися перші знайомства з дівчатами. Учасниць було дев'ятнадцять, але лише 12 із них головний герой залишив у проєкті. У нашому матеріалі ви познайомитися ближче з кожною із них.
Світлана Кирган
24 роки, Чернігів
Військова журналістка, яка любить співати
Пішла в армію наперекір всім і всьому. Її життя – це військова журналістика та безумні вчинки. В чоловіках цінує чесність, відважність, доброту, силу духу, почуття гумору, любов до тварин, вірність собі та Батьківщині.
Я бачила Олександра раніше. Мільйони разів хотіла підійти, але не наважувалася.
Настя Анісімова
23 роки
Блогерка, яка створює контент в рідному Харкові
Мріє про закінчення війни і міцну родину. Творча та сильна духом дівчина. Бачить поряд сильного чоловіка, який любить тварин.
Вибір жити повноцінним життям, попри все – те, що нас об’єднує з Тереном!
Юстина Багай
21 рік, Львів-Краків
Гарвард або Холостяк!
Майбутня дипломатка, яка мріє жити, а не існувати. Володіє чотирма мовами. Допомагає батькам створювати реабілітаційний центр. Вміє розрулювати кризи та вірить в кохання з першого погляду.
Моє життя – це книги, музика та допомога іншим.
Вероніка Дорошко
29 років, Херсон-Київ
Арттерапевтка
Мирний Херсон – її улюблене місце в Україні. Її життя – репродукції метафоричних асоціативних карт, пошиття одягу, духовні практики, спорт. Мріє створити власний Арт-центр.
Хочу гармонійних стосунків, в яких двоє партнерів щасливі і мають однакові цінності.
Вікторія Клочко
29 років, Біла Церква
Лікарка, яка стала тату-майстринею
Мріє, щоб закінчилась війна. Жити, розвивати себе, свою справу, створювати те, що приносить користь. Робота, викладання, гори, музика, танці та собака – те що наповнює її життя. Готова на все, що не суперечить її принципам.
Терен близький мені по «вайбу», цінностям і життєвим поглядам.
Єлизавета Луцюк
21 рік, Хмельницький
Модель з почуттям гумору
Забезпечує себе з 16 років. Її стиль життя – це танці, вокал, діджеїнг. Весела, творча, скромна. Хоче, нарешті, зустріти своє кохання та готова на все, що дозволить її совість.
Мрію про Терена!
Анастасія Юзьвак
24 роки, Збараж-Лондон
Тарологиня та володарка жіночої енергії
Завжди мріяла бути особливою. Легкість та холодний розум в одному флаконі. Її стиль життя – це психологія, астрологія, нумерологія, трансформація, духовні практики та подорожі. Володіє навиками звабливої розмови. Робить все навколо себе красивим і гармонійним, завершеним.
В стосунках має бути повне прийняття і розуміння того, як працюють чоловіча та жіноча енергія.
Ксенія Щербач
25 років, Словечне
Smm-ниця, яка захоплюється боксом
Цінує почуття гумору, чесніть, гідність. Знає, що таке долати фізичний біль і втрачати. Щаслива, що нарешті може дозволити собі бути красивою і носити сукні.
У нас з Тереном спільні цінності. Він зрозуміє наші розмови за родинним столом.
Аліна Пухальська
27 років, Кривий Ріг-Київ
Сомельє з характером
Селф-мейд дівчина, яка працює і забезпечує себе сама. Її професія – не робота, а стиль життя. Розумна, красива, смілива.
Вмію поєднувати найкращі моменти життя з найкращими сортами вина.
Аліна Мойсеєнко
27 років, Кременчук
Кар’єристка, яка ламає стереотипи
Продюсерка освітніх курсів. Мріє обʼїздити пів світу та повертатись у дім, де панує мир. Спорт, медитації, коучинг, психологія, зйомки контенту – її стиль життя. Цінує чоловіків, які не бояться проявляти почуття.
Йду на проєкт, щоб створити історію кохання, як у фільмах.
Тетяна Мелехова
29 років, Одеса
Бізнесвумен, яка мріє про кохання
Створює іграшки власноруч, і в кожну вкладає часточку своєї душі. Чутлива, справжня, чесна. Готова на шалені вчинки.
Йду на «Холостяк», щоб знайти кохання.
Ілона Мамчур
27 років, Гадяч
Психологиня з модельним досвідом
Мріє допомагати військовим наданням психологічної допомоги. Кікбоксинг, кайтсерфінг, стояння на цвяхах, стрільба – її захоплення. Дуже прямолінійна і швидко приймає рішення.
Я на «Холостяку» – такого точно від мене ніхто не очікував!