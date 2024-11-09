МастерШеф 14 сезон 11 випуск від 02.11.2024 дивитися онлайн
9 листопада 2024 15:53
Юлія Туренко
МастерШеф 14 сезон: дивитися 11 випуск онлайн від 02.11.2024
instagram.com/masterchefstb
2 листопада на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 11 випуск 14 сезону шоу МастерШеф. 11 випуск проєкту МастерШеф 14 сезон від 02.11.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться в 11 випуску проєкту МастерШеф
14 сезон: тиждень на проєкті розпочнеться з командного конкурсу та… справжнього Хулловіну! Завдання команд – приготувати страву, зіркою якої буде гарбуз! Цей інгредієнт вже чекатиме на аматорів за поверхнями, а ось інші складові доведеться здобути. Комора буде зачинена, а всі необхідні продукти можна знайти в темній-темній кімнаті! В ній стоятиме десять столів, а на них – найрізноманітніші інгредієнти, кожен має взяти по три різних. А якщо кількість продуктів на команду буде меншою – судді зроблять подарунки на власний розсуд. Випробування темрявою – класика для проєкту, але вперше в учасників у темній кімнаті буде змога перебувати на зв'язку з командою завдяки рації. Капітан команди з найкращою хелловінською стравою отримає шеф-ніж, а ось команда аутсайдерів… усім складом вдягне чорні фартухи! Дивіться онлайн МастерШеф 14 сезон 11 випуск від 02.11.2024.
11 випуск шоу МастерШеф 14 сезон дивіться 11 листопада онлайн на нашому сайті TV.UA.
Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.