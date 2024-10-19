МастерШеф 14 сезон 9 випуск від 19.10.2024 дивитися онлайн

19 жовтня 2024 18:30 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 14 сезон 9 випуск від 19.10.2024 дивитися онлайн
МастерШеф 14 сезон: дивитися 9 випуск онлайн від 19.10.2024
instagram.com/masterchefstb

19 жовтня на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 9 випуск 14 сезону шоу МастерШеф. 9 випуск проєкту МастерШеф 14 сезон від 19.10.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 9 випуску проєкту МастерШеф 14 сезон: улюблене шоу мільйонів повертається у село Вишеньки. Полити городи, скопати картоплю, нагодувати курей, підмести двір – неповний список того, що будуть робити учасники, щоб отримати інгредієнти від мешканців села. Хто з них впорається і нагодує ціле село у тридцятиградусну спеку? Хто продовжить змагатися за мрію, а хто попрощається з нею? Дивіться онлайн МастерШеф 14 сезон 9 випуск від 19.10.2024.

9 випуск шоу МастерШеф 14 сезон дивіться онлайн 28 жовтня на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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