МастерШеф 14 сезон 8 випуск від 12.10.2024 дивитися онлайн

12 жовтня 2024 18:30 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 14 сезон 8 випуск від 12.10.2024 дивитися онлайн
МастерШеф 14 сезон: дивитися 8 випуск онлайн від 12.10.2024
Пресслужба каналу СТБ

12 жовтня на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 8 випуск 14 сезону шоу МастерШеф. 8 випуск проєкту МастерШеф 14 сезон від 12.10.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 8 випуску проєкту МастерШеф 14 сезон: тиждень на проєкті розпочнеться з командного конкурсу та… вимогливих гостей! Догодити їх смаковим вподобанням – завдання із зірочкою, адже вони й самі пройшли тернистий шлях кулінарних випробувань, приймали шквал замовлень на кухні проєкту та змагались за звання найкращого! На кухню реаліті повернуться учасники 12-го та 13-го сезонів проєкту! Єдине правило, яке судді озвучать аматорам – догодити забаганкам гостей! Вони робитимуть замовлення командам на власний розсуд – від простих до найскладніших! Чи вразять учасники мастершефівців із досвідом? Дивіться онлайн МастерШеф 14 сезон 8 випуск від 12.10.2024.

8 випуск шоу МастерШеф 14 сезон дивіться онлайн 21 жовтня на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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