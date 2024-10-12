МастерШеф 14 сезон 8 випуск від 12.10.2024 дивитися онлайн
12 жовтня 2024 18:30
Юлія Туренко
МастерШеф 14 сезон: дивитися 8 випуск онлайн від 12.10.2024
Пресслужба каналу СТБ
12 жовтня на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 8 випуск 14 сезону шоу МастерШеф. 8 випуск проєкту МастерШеф 14 сезон від 12.10.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 8 випуску проєкту МастерШеф
14 сезон: тиждень на проєкті розпочнеться з командного конкурсу та… вимогливих гостей! Догодити їх смаковим вподобанням – завдання із зірочкою, адже вони й самі пройшли тернистий шлях кулінарних випробувань, приймали шквал замовлень на кухні проєкту та змагались за звання найкращого! На кухню реаліті повернуться учасники 12-го та 13-го сезонів проєкту! Єдине правило, яке судді озвучать аматорам – догодити забаганкам гостей! Вони робитимуть замовлення командам на власний розсуд – від простих до найскладніших! Чи вразять учасники мастершефівців із досвідом? Дивіться онлайн МастерШеф 14 сезон 8 випуск від 12.10.2024.
8 випуск шоу МастерШеф 14 сезон дивіться онлайн 21 жовтня на нашому сайті TV.UA.
Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.