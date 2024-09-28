МастерШеф 14 сезон 6 випуск від 28.09.2024 дивитися онлайн

28 вересня 2024 18:30 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 14 сезон 6 випуск від 28.09.2024 дивитися онлайн
МастерШеф 14 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 28.09.2024
instagram.com/masterchefstb

28 вересня на СТБ і на сайті TV.UA в ефір вийшов 6 випуск 14 сезону шоу МастерШеф. 6 випуск проєкту МастерШеф 14 сезон від 28.09.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 6 випуску проєкту МастерШеф 14 сезон: тиждень на проєкті розпочнеться неочікувано, адже на кухню до аматорів завітає гостя! Судді заінтригують учасників ще більше, адже відразу зазначать, що вирішили зробити те, чого не робили ще в жодному сезоні! Ще до початку знімань в офіційному акаунті МастерШеф в Instagram команда проєкту запропонувала глядачам створити власні умови для битви чорних. Але креативних пропозицій від шанувальників кулінарного реаліті було настільки багато, що було прийнято рішення присвятити цілий тиждень конкурсам від глядачів! Які випробування українці вигадали для кулінарів-аматорів? Хто з них впорається, а хто – попрощається з мрією? Дивіться онлайн МастерШеф 14 сезон 6 випуск від 28.09.2024.

6 випуск шоу МастерШеф 14 сезон дивіться онлайн 7 жовтня на нашому сайті TV.UA.

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