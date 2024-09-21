МастерШеф 14 сезон 5 випуск від 21.09.2024 дивитися онлайн
21 вересня на СТБ і на сайті TV.UA в ефір вийшов 5 випуск 14 сезону шоу МастерШеф. 5 випуск проєкту МастерШеф 14 сезон від 21.09.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Друге випробування пройде в омріяних командах. На кухню МастерШеф завітають гості – іноземні волонтери. Вони пожертвували своїм комфортним життям вдома, часом із рідними, аби допомагати Україні. Кому вдасться порадувати гостей столиці та надійних партнерів нашої країни? Хто з аматорів не витримає натиску Володимира Ярославського і ледь стримуватиме сльози? Та чи спрацює така тактика судді, аби здобути найбільшу кількість голосів? Дивіться онлайн МастерШеф 14 сезон 5 випуск від 21.09.2024.
5 випуск шоу МастерШеф 14 сезон дивіться онлайн 30 вересня на нашому сайті TV.UA.
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