МастерШеф 14 сезон 5 випуск від 21.09.2024 дивитися онлайн

21 вересня 2024 18:39 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

МастерШеф 14 сезон 5 випуск від 21.09.2024 дивитися онлайн
МастерШеф 14 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 21.09.2024
Пресслужба каналу СТБ

21 вересня на СТБ і на сайті TV.UA в ефір вийшов 5 випуск 14 сезону шоу МастерШеф. 5 випуск проєкту МастерШеф 14 сезон від 21.09.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Читайте такожДНК. Свої 4 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 08.09.2024
Дивіться у 5 випуску проєкту МастерШеф 14 сезон: аматори отримають унікальну можливість працювати у команді суддів. Але аби туди потрапити, потрібно приготувати страву, яка їх вразить. Якщо потрібно бути об’єктивним, варто скуштувати страви наосліп. Тож такі умови будуть в першому випробуванні. Учасники готуватимуть, а судді бачитимуть виключно результат. Звичайно, не знаючи наперед, хто є автором. Так суддівська трійка сформує собі команди, з якими працюватиме далі.
   
Друге випробування пройде в омріяних командах. На кухню МастерШеф завітають гості – іноземні волонтери. Вони пожертвували своїм комфортним життям вдома, часом із рідними, аби допомагати Україні. Кому вдасться порадувати гостей столиці та надійних партнерів нашої країни? Хто з аматорів не витримає натиску Володимира Ярославського і ледь стримуватиме сльози? Та чи спрацює така тактика судді, аби здобути найбільшу кількість голосів? Дивіться онлайн МастерШеф 14 сезон 5 випуск від 21.09.2024.

5 випуск шоу МастерШеф 14 сезон дивіться онлайн 30 вересня на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

СТБ МастерШеф телешоу телешоу онлайн відео телешоу 2024 МастерШеф 14 сезон

Матеріали на тему

Хто зверху 13 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 12.09.2024
Телешоу

Хто зверху 13 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 12.09.2024
ДНК. Свої 4 сезон: Шукала брата, а знайшла цілу родину?
Новини

ДНК. Свої 4 сезон: Шукала брата, а знайшла цілу родину?
«Трансформери: Початок»:  зіркова прем'єра анімаційного фільму у Києві
Події

«Трансформери: Початок»:  зіркова прем'єра анімаційного фільму у Києві
Олександр Рудинський розповів, що іноземні актори запитують про війну та як реагують на трагічні історії
Новини

Олександр Рудинський розповів, що іноземні актори запитують про війну та як реагують на трагічні історії
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

МастерШеф 14 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 14.09.2024

МастерШеф 14 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 14.09.2024
Неймовірні дуети: дивитися 4 випуск онлайн від 11.09.2024

Неймовірні дуети: дивитися 4 випуск онлайн від 11.09.2024
Поле 2 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 10.09.2024

Поле 2 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 10.09.2024
«Re:Forma духу» – в Києві уламок 400-річної липи Петра Могили перетворили на сучасну скульптуру

«Re:Forma духу» – в Києві уламок 400-річної липи Петра Могили перетворили на сучасну скульптуру

Популярне відео

МастерШеф 14 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 14.09.2024

МастерШеф 14 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 14.09.2024
Неймовірні дуети: дивитися 4 випуск онлайн від 11.09.2024

Неймовірні дуети: дивитися 4 випуск онлайн від 11.09.2024
Поле 2 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 10.09.2024

Поле 2 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 10.09.2024
МастерШеф 14 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 21.09.2024

МастерШеф 14 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 21.09.2024
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK