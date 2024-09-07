МастерШеф 14 сезон 3 випуск від 07.09.2024 дивитися онлайн

7 вересня 2024 18:00 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 14 сезон 3 випуск від 07.09.2024 дивитися онлайн
МастерШеф 14 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 07.09.2024
Пресслужба каналу СТБ

7 вересня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 3 випуск 14 сезону шоу МастерШеф. 3 випуск проєкту МастерШеф 14 сезон від 07.09.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 3 випуску проєкту МастерШеф 14 сезон: тиждень на проєкті розпочнеться з легендарної події – масштабного виїзного конкурсу!  Не одне покоління мастершефівців готували та продавали їжу, але цього випробування на учасників чекатиме найважливіша місія за всі сезони проєкту, адже всі отримані кошти будуть спрямовані на підтримку наших захисників та захисниць. На проєкт завітає Вітя Перехрест – мастершефівець, який нині захищає країну в складі 70-го окремого батальйону територіальної оборони. Саме для його бригади збиратимуть кошти кулінари – на дрони. 20-ка найкращих сама обиратиме страви та ціну на них, а готуватимуть та продаватимуть просто неба – на Андріївському узвозі. Які стратегії виберуть команди? Чим дивуватимуть киян та гостей столиці? Та хто переможе? Дивіться онлайн МастерШеф 14 сезон 3 випуск від 07.09.2024.

3 випуск шоу МастерШеф 14 сезон дивіться онлайн 9 вересня на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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