Неймовірні дуети 2 випуск від 28.08.2024 дивитися онлайн

Дивіться у 2 випуску шоу Неймовірні дуети 2024: учасники-аматори боротимуться за місце в команді зіркової наставниці – української співачки KOLA, яка чудово знає, що означає долати труднощі на шляху до успіху. KOLA обере серед тисяч талантів двох унікальних виконавців, які отримають шанс стати її дуетними партнерами. Унікальний шанс дасть їм змогу показати себе на сцені перед зірковим журі та глядачами шоу. Дізнайтесь, хто з учасників шоу Неймовірні дуети 2024 влаштує справжній бунт під час підготовки? Як це вплине на підсумковий вибір? І який дует завоює серця глядачів і журі у фіналі? Дивіться онлайн шоу Неймовірні дуети 1 сезон 2 випуск від 28.08.2024.