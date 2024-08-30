Неймовірні дуети 2 випуск від 28.08.2024 дивитися онлайн

30 серпня 2024 22:56 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Неймовірні дуети 2 випуск від 28.08.2024 дивитися онлайн
Неймовірні дуети: дивитися 2 випуск онлайн від 28.08.2024
Пресслужба Нового каналу

28 серпня на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 2 випуск шоу Неймовірні дуети 2024. 2 випуск проєкту Неймовірні дуети сезон від 28.08.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 2 випуску шоу Неймовірні дуети 2024: учасники-аматори боротимуться за місце в команді зіркової наставниці – української співачки KOLA, яка чудово знає, що означає долати труднощі на шляху до успіху. KOLA обере серед тисяч талантів двох унікальних виконавців, які отримають шанс стати її дуетними партнерами. Унікальний шанс дасть їм змогу показати себе на сцені перед зірковим журі та глядачами шоу. Дізнайтесь, хто з учасників шоу Неймовірні дуети 2024 влаштує справжній бунт під час підготовки? Як це вплине на підсумковий вибір? І який дует завоює серця глядачів і журі у фіналі? Дивіться онлайн шоу Неймовірні дуети 1 сезон 2 випуск від 28.08.2024.

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