Неймовірні дуети 1 випуск від 21.08.2024 дивитися онлайн

24 серпня 2024 18:24 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Неймовірні дуети 1 випуск від 21.08.2024 дивитися онлайн
Неймовірні дуети: дивитися 1 випуск онлайн від 21.08.2024
Пресслужба Нового каналу

21 серпня на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 1 випуск шоу Неймовірні дуети 2024. 1 випуск проєкту Неймовірні дуети сезон від 21.08.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 1 випуску шоу Неймовірні дуети 2024: онлайн-кастинг стане першою віхою на шляху до зірок. Зіркова наставниця Оля Полякова оцінить сотні музичних відеозаписів та обере найяскравіших виконавців, які отримають шанс проявити себе в шоу Неймовірні дуети. Також ви побачите етап реаліті-днів, де учасники поринуть в інтенсивне навчання: від уроків вокалу до роботи із саунд-продюсером і занять із хореографії. А кульмінацією шоу Неймовірні дуети 2024 стане фінальний концерт, на якому Оля Полякова подарує кращим із кращих квиток у світ шоу-бізнесу. Дивіться онлайн шоу Неймовірні дуети 1 сезон 1 випуск від 21.08.2024.

1 випуск шоу Неймовірні дуети 2024 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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