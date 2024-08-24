Неймовірні дуети 1 випуск від 21.08.2024 дивитися онлайн

Дивіться у 1 випуску шоу Неймовірні дуети 2024: онлайн-кастинг стане першою віхою на шляху до зірок. Зіркова наставниця Оля Полякова оцінить сотні музичних відеозаписів та обере найяскравіших виконавців, які отримають шанс проявити себе в шоу Неймовірні дуети. Також ви побачите етап реаліті-днів, де учасники поринуть в інтенсивне навчання: від уроків вокалу до роботи із саунд-продюсером і занять із хореографії. А кульмінацією шоу Неймовірні дуети 2024 стане фінальний концерт, на якому Оля Полякова подарує кращим із кращих квиток у світ шоу-бізнесу. Дивіться онлайн шоу Неймовірні дуети 1 сезон 1 випуск від 21.08.2024.