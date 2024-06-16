єПитання 2 сезон 13 випуск від 10.06.2024 дивитися онлайн

16 червня 2024 17:06 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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єПитання 2 сезон 13 випуск від 10.06.2024 дивитися онлайн
єПитання 2 сезон: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 10.06.2024)
Пресслужба Нового каналу

10 червня на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 13 випуск шоу єПитання 2024. 13 випуск проєкту єПитання 2 сезон від 10.06.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 13 випуску шоу єПитання 2 сезон: за перемогу в змаганні боротимуться команди гумористок і гумористів. Гумористки на чолі з чарівною Іриною Гатун застосують для перемоги свою секретну зброю: жіночу інтуїцію. Команда гумористів із капітаном Тарасом Стадницьким намагатиметься задіяти знамениту чоловічу логіку. Але чи допоможе це їм здобути перевагу в змаганні? Чиє знання українських пісень виведе команду в лідери? Та хто з учасників шоу не матиме змоги відповідати аж до третього раунду? Дивіться онлайн шоу єПитання 2 сезон 13 випуск від 10.06.2024.

13 випуск шоу єПитання 2 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу єПитання дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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