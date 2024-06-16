єПитання 2 сезон 13 випуск від 10.06.2024 дивитися онлайн

Дивіться у 13 випуску шоу єПитання 2 сезон: за перемогу в змаганні боротимуться команди гумористок і гумористів. Гумористки на чолі з чарівною Іриною Гатун застосують для перемоги свою секретну зброю: жіночу інтуїцію. Команда гумористів із капітаном Тарасом Стадницьким намагатиметься задіяти знамениту чоловічу логіку. Але чи допоможе це їм здобути перевагу в змаганні? Чиє знання українських пісень виведе команду в лідери? Та хто з учасників шоу не матиме змоги відповідати аж до третього раунду? Дивіться онлайн шоу єПитання 2 сезон 13 випуск від 10.06.2024.
13 випуск шоу єПитання 2 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.