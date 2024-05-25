єПитання 2 сезон 11 випуск від 20.05.2024 дивитися онлайн

Дивіться в 11 випуску шоу єПитання 2 сезон: у двобої зійдуться команди творчих волонтерів і ветеранів. Команда творчих волонтерів на чолі з Валентином Міхієнком застосує весь свій арсенал креативу та гумору, щоб перемогти в шоу. Проте лідер ветеранів Гліб Стрижко разом з іншими учасниками команди також не звикли здаватись й завзято йдуть до перемоги. Хто з них набере більше балів у цьому батлі? Чи допоможе гумор творчим волонтерам влучніше вгадати відповіді опитаних людей? Чи перевагою буде логіка та стратегічне мислення ветеранів? Дивіться онлайн шоу єПитання 2 сезон 11 випуск від 20.05.2024.
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