Поле 11 випуск від 16.05.2024 дивитися онлайн

23 травня 2024 16:18 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Поле 11 випуск від 16.05.2024 дивитися онлайн
Поле: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 16.05.2024)
Пресслужба Нового каналу

16 травня на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 11 випуск квіз-шоу Поле 2024. 11 випуск квіз-шоу Поле від 16.05.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться в 11 випуску квіз-шоу Поле 2024: гравці змагаються у квіз-дуелях на гігантській світлодіодній підлозі, розділеній на 100 квадратів. Кожен представляє різні категорії. Учасник кидає виклик сусідньому супернику в тій категорії, на якій розуміється найкраще. Вони обидва відповідають на запитання з обраної категорії. Переможець поєдинку захоплює поле іншого гравця. А той, хто програв, вибуває з гри. Учасник, який займе все поле, виграє великий грошовий приз. Окрім відповідей на питання з вікторини учасники розповідатимуть власні історії з життя, про здобутки та мрії. Чи передасть суперниці свої клітинки монополістка проєкту? Або продовжить свій шлях переможця та дійде до фіналу? Дивіться онлайн квіз-шоу Поле 11 випуск від 16.05.2024.

11 випуск квіз-шоу Поле 2024 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски квіз-шоу Поле дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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