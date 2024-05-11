Поле 9 випуск від 02.05.2024 дивитися онлайн

11 травня 2024 15:00 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Поле 9 випуск від 02.05.2024 дивитися онлайн
Поле: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 02.05.2024)
Пресслужба Нового каналу

2 травня на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 9 випуск квіз-шоу Поле 2024. 9 випуск квіз-шоу Поле від 02.05.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 9 випуску квіз-шоу Поле 2024: гравці змагаються у квіз-дуелях на гігантській світлодіодній підлозі, розділеній на 100 квадратів. Кожен представляє різні категорії. Учасник кидає виклик сусідньому супернику в тій категорії, на якій розуміється найкраще. Вони обидва відповідають на запитання з обраної категорії. Переможець поєдинку захоплює поле іншого гравця. А той, хто програв, вибуває з гри. Учасник, який займе все поле, виграє великий грошовий приз. Окрім відповідей на питання з вікторини учасники розповідатимуть власні історії з життя, про здобутки та мрії. На полі залишися кращі з кращих – 33 учасники, які готові використати свої знання, аби вибороти собі шлях до перемоги! Яка вісімка покине шоу цієї гри? Дивіться онлайн квіз-шоу Поле 9 випуск від 02.05.2024.

9 випуск квіз-шоу Поле 2024 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски квіз-шоу Поле дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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