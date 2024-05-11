Поле 9 випуск від 02.05.2024 дивитися онлайн

Дивіться у 9 випуску квіз-шоу Поле 2024: гравці змагаються у квіз-дуелях на гігантській світлодіодній підлозі, розділеній на 100 квадратів. Кожен представляє різні категорії. Учасник кидає виклик сусідньому супернику в тій категорії, на якій розуміється найкраще. Вони обидва відповідають на запитання з обраної категорії. Переможець поєдинку захоплює поле іншого гравця. А той, хто програв, вибуває з гри. Учасник, який займе все поле, виграє великий грошовий приз. Окрім відповідей на питання з вікторини учасники розповідатимуть власні історії з життя, про здобутки та мрії. На полі залишися кращі з кращих – 33 учасники, які готові використати свої знання, аби вибороти собі шлях до перемоги! Яка вісімка покине шоу цієї гри? Дивіться онлайн квіз-шоу Поле 9 випуск від 02.05.2024.
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