Поле 7 випуск від 18.04.2024 дивитися онлайн

Дивіться у 7 випуску квіз-шоу Поле 2024: гравці змагаються у квіз-дуелях на гігантській світлодіодній підлозі, розділеній на 100 квадратів. Кожен представляє різні категорії. Учасник кидає виклик сусідньому супернику в тій категорії, на якій розуміється найкраще. Вони обидва відповідають на запитання з обраної категорії. Переможець поєдинку захоплює поле іншого гравця. А той, хто програв, вибуває з гри. Учасник, який займе все поле, виграє великий грошовий приз. Окрім відповідей на питання з вікторини учасники розповідатимуть власні історії з життя, про здобутки та мрії. Цього разу ви ближче познайомитесь з гравцями, в яких ще не було змоги продемонструвати себе в інтелектуальній дуелі. Прапори, кіно, акторки, косметичні засоби, мапа світу й спортивне спорядження – саме за цими темами змагатимуться учасники. Дивіться онлайн квіз-шоу Поле 7 випуск від 18.04.2024.
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