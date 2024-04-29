єПитання 2 сезон 6 випуск від 15.04.2024 дивитися онлайн

Дивіться у 6 випуску шоу єПитання 2 сезон: у двобої зійдуться команда сімейного ситкому Звʼязок і команда ситкому Будиночок на щастя. Тож команду сімейного ситкому Звʼязок представлять Олександр Рудинський, Ольга Радчук, Віктор Андрієнко та Аліна Кошарна. В команді ситкому Будиночок на щастя зіграють Назар Задніпровський, Віталіна Біблів, Костянтин Войтенко і Наталка Денисенко. Дивіться онлайн шоу єПитання 2 сезон 6 випуск від 15.04.2024.
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