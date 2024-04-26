Поле 6 випуск від 11.04.2024 дивитися онлайн

Дивіться у 6 випуску квіз-шоу Поле 2024: гравці змагаються у квіз-дуелях на гігантській світлодіодній підлозі, розділеній на 100 квадратів. Кожен представляє різні категорії. Учасник кидає виклик сусідньому супернику в тій категорії, на якій розуміється найкраще. Вони обидва відповідають на запитання з обраної категорії. Переможець поєдинку захоплює поле іншого гравця. А той, хто програв, вибуває з гри. Учасник, який займе все поле, виграє великий грошовий приз. Окрім відповідей на питання з вікторини учасники розповідатимуть власні історії з життя, про здобутки та мрії. Сьогодні відбудеться яскрава дуель між поціновувачами світового та українського футболу! Катерина полюбила футбол завдяки своєму дядьку, який грав за Динамо-Київ, а інша Катерина зацікавилася футболом через своїх друзів, з якими часто грає в комп’ютерні ігри та відвідує матчі. У цій грі ви дізнаєтеся, хто з них найкраще розбирається у футбольних клубах! Дуель буде хвилюючою, адже обидві учасниці покажуть крутий рівень знань. Дивіться онлайн квіз-шоу Поле 6 випуск від 11.04.2024.
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