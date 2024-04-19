Поле 5 випуск від 04.04.2024 дивитися онлайн

19 квітня 2024 21:05 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Поле 5 випуск від 04.04.2024 дивитися онлайн
Поле: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 04.04.2024)
Пресслужба Нового каналу

4 квітня на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 5 випуск квіз-шоу Поле 2024. 5 випуск квіз-шоу Поле від 04.04.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 5 випуску квіз-шоу Поле 2024: гравці змагаються у квіз-дуелях на гігантській світлодіодній підлозі, розділеній на 100 квадратів. Кожен представляє різні категорії. Учасник кидає виклик сусідньому супернику в тій категорії, на якій розуміється найкраще. Вони обидва відповідають на запитання з обраної категорії. Переможець поєдинку захоплює поле іншого гравця. А той, хто програв, вибуває з гри. Учасник, який займе все поле, виграє великий грошовий приз. Окрім відповідей на питання з вікторини учасники розповідатимуть власні історії з життя, про здобутки та мрії. Дізнайтесь, хто в цій грі залишиться без вибору категорії, опинившись на острівці, оточеному клітинами монополіста? Чи посуне він конкурента в цьому грандіозному батлі? Хто займе чверть поля? Дивіться онлайн квіз-шоу Поле 5 випуск від 04.04.2024.

5 випуск квіз-шоу Поле 2024 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски квіз-шоу Поле дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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