Поле 5 випуск від 04.04.2024 дивитися онлайн

Дивіться у 5 випуску квіз-шоу Поле 2024: гравці змагаються у квіз-дуелях на гігантській світлодіодній підлозі, розділеній на 100 квадратів. Кожен представляє різні категорії. Учасник кидає виклик сусідньому супернику в тій категорії, на якій розуміється найкраще. Вони обидва відповідають на запитання з обраної категорії. Переможець поєдинку захоплює поле іншого гравця. А той, хто програв, вибуває з гри. Учасник, який займе все поле, виграє великий грошовий приз. Окрім відповідей на питання з вікторини учасники розповідатимуть власні історії з життя, про здобутки та мрії. Дізнайтесь, хто в цій грі залишиться без вибору категорії, опинившись на острівці, оточеному клітинами монополіста? Чи посуне він конкурента в цьому грандіозному батлі? Хто займе чверть поля? Дивіться онлайн квіз-шоу Поле 5 випуск від 04.04.2024.
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