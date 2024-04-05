Поле 4 випуск від 28.03.2024 дивитися онлайн

Дивіться у 4 випуску квіз-шоу Поле 2024: гравці змагаються у квіз-дуелях на гігантській світлодіодній підлозі, розділеній на 100 квадратів. Кожен представляє різні категорії. Учасник кидає виклик сусідньому супернику в тій категорії, на якій розуміється найкраще. Вони обидва відповідають на запитання з обраної категорії. Переможець поєдинку захоплює поле іншого гравця. А той, хто програв, вибуває з гри. Учасник, який займе все поле, виграє великий грошовий приз. Окрім відповідей на питання з вікторини учасники розповідатимуть власні історії з життя, про здобутки та мрії. Дуелі будуть дуже запеклими, що навіть дехто з учасників не втримається від лайливого словечка. Чи зможуть вони назвати всі свята та традиції світу, які з’являються на екрані? Прикрі поразки та епічні виграші учасників – на Полі. Дивіться онлайн квіз-шоу Поле 4 випуск від 28.03.2024.
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