Поле 3 випуск від 21.03.2024 дивитися онлайн

30 березня 2024 16:45 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Поле 3 випуск від 21.03.2024 дивитися онлайн
Поле: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 21.03.2024)
Пресслужба Нового каналу

21 березня на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 3 випуск квіз-шоу Поле 2024. 3 випуск квіз-шоу Поле від 21.03.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 3 випуску квіз-шоу Поле 2024:  гравці змагаються у квіз-дуелях на гігантській світлодіодній підлозі, розділеній на 100 квадратів. Кожен представляє різні категорії. Учасник кидає виклик сусідньому супернику в тій категорії, на якій розуміється найкраще. Вони обидва відповідають на запитання з обраної категорії. Переможець поєдинку захоплює поле іншого гравця. А той, хто програв, вибуває з гри. Учасник, який займе все поле, виграє великий грошовий приз. Окрім відповідей на питання з вікторини учасники розповідатимуть власні історії з життя, про здобутки та мрії. Дізнайтесь, хто кинув сміливий виклик монополісту минулої гри, ще трохи відігрався з декількома суперниками та згодом відібрав собі найбільшу кількість клітинок завдяки багатостороннім знанням? Дивіться онлайн квіз-шоу Поле 3 випуск від 21.03.2024.

3 випуск квіз-шоу Поле 2024 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски квіз-шоу Поле дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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