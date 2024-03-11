Поле 1 випуск від 07.03.2024 дивитися онлайн

11 березня 2024 19:17 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Поле 1 випуск від 07.03.2024 дивитися онлайн
Поле: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 07.03.2024)
Пресслужба Нового каналу

7 березня на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 1 випуск квіз-шоу Поле 2024. 1 випуск квіз-шоу Поле від 07.03.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 1 випуску квіз-шоу Поле 2024: гравці змагаються у квіз-дуелях на гігантській світлодіодній підлозі, розділеній на 100 квадратів. Кожен представляє різні категорії. Учасник кидає виклик сусідньому супернику в тій категорії, на якій розуміється найкраще. Вони обидва відповідають на запитання з обраної категорії. Переможець поєдинку захоплює поле іншого гравця. А той, хто програв, вибуває з гри. Учасник, який займе все поле, виграє великий грошовий приз. Окрім відповідей на питання з вікторини учасники розповідатимуть власні історії з життя, про здобутки та мрії. Одна з наймолодших учасниць проєкту Поле Юстина розкаже про своі перемоги у світових спортивних чемпіонатах. Як вона проявить себе у двобої з Юрієм, який цікавиться винаходами та мріє відбудувати рідне місто? Дивіться онлайн квіз-шоу Поле 1 випуск від 07.03.2024.

1 випуск квіз-шоу Поле 2024 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски квіз-шоу Поле дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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