Фіма Константиновський розповів про квіз-шоу «Поле»: «Нагадує серіал «Гра в кальмара»

7 березня 2024 13:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Фіма Константиновський розповів про квіз-шоу «Поле»: «Нагадує серіал «Гра в кальмара»
Фіма Константиновський розповів про квіз-шоу «Поле»
Пресслужба Нового каналу

Ведучий Фіма Константиновський вважає проєкт «Поле» проявом телевізійного волонтерства на міжнародному рівні.

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7 березня о 20:00 на Новому каналі учасники «Поля» вийдуть на гігантську світлодіодну підлогу та зійдуться в тематичних квіз-дуелях. І лише один зможе стати переможцем і забрати головний приз – 400 тисяч гривень. Весна відкриє поле можливостей, аби виграти! 

А модеруватиме процес у «Полі» ведучий Нового каналу Фіма Константиновський. Він розповів детальніше про учасників, за яких неможливо не вболівати.

«Поле» – це про єдність, згуртованість та свідомих українців. Вони не забувають, звідки родом, і що в рідній Україні війна не завершилася. Виходять на мітинги, пришвидшують перемогу будь-якими способами, а не займаються лише карʼєрою чи особистим життям. У проєкті брали участь і військові, які проходили реабілітацію в Нідерландах. З деякими я досі підтримую звʼязок – наприклад, з Андрієм Сіромахою. Він втратив кінцівки на передовій, але не здався: займається благодійним фондом у Нідерландах, часто виступає на конгресах, зустрічах з українцями, дає багато інтервʼю. І мене це дуже мотивує не зупинятися, – ділиться Фіма Константиновський. – Як на мене, «Поле» – це ще й прояв телевізійного волонтерства на міжнародному рівні. Можна сказати, що нам подарували проєкт, франшиза якого, я впевнений, коштує дуже багато. Та й відбудувати такий величезний павільйон в Україні точно ніхто не зможе. Особливо у воєнний час. Зараз усі проєкти мають обмежений бюджет.

Фіма Константиновський розповів про квіз-шоу «Поле» / Пресслужба Нового каналу

«Поле» – це класна й легка вікторина, в якій недостатньо бути обізнаним у кількох сферах знань. Тут потрібна ще й удача. 

Насправді я не думаю, що в проєкті переміг найрозумніший. Спойлерити не буду, але з виграшом пішов той учасник, який найменше хвилювався, – ділиться ведучий Нового каналу. – До слова, мені «Поле» нагадує серіал «Гра в кальмара». Тільки тут ніхто не помирає, на щастя (усміхається). Ось ви під час перегляду оберете учасника, за якого вболіватимете. Хвилюєтеся, думаєте, що в нього все буде добре, і він переможе. А ваш фаворит раз – і програє. Це дуже непередбачувана програма. Учасник може виграти поспіль сім дуелей, забрати 70 клітинок, а потім зійтися з тим, у кого одна, і програти, бо не пощастило. Однак українці так здружилися на знімальному майданчику, що складно повірити, що вони суперники. Хтось вигравав, а я змушував його радіти цьому. Переможець раунду розумів, що учасник навпроти не досяг своєї мрії, і засмучувався. Однак такі правила «Поля»: раз програв – залишаєш поле назавжди. Тут немає ні додаткових секунд, ні балів, ні підказок.

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В інших країнах, де вже адаптували квіз-шоу, учасники казали, що виграш витратять на відпочинок на Мальдівах або на купівлю модного авто.

А в нас усі щиро відповідали: «Передам гроші на ЗСУ», «Куплю будинок рідним, бо його розбила російська ракета». Сподіваюся, ми відзнімемо ще багато сезонів «Поля», і будуть випуски, в яких учасники витрачатимуть виграш на свої мрії, а не на потреби близьких на фронті чи постраждалих від обстрілів. Вірю, що це станеться дуже скоро, – каже Фіма. – Тож я максимально чекаю премʼєру. І дивитимуся сьогодні о 20:00 на Новому каналі разом з вами!

Фіма Константиновський розповів про квіз-шоу «Поле» / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

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Хмара тегів

телешоу новини особисте життя зірок Новий канал Фіма Константиновський Поле

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