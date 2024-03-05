Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька розповіла про весілля мрії

За лаштунками зйомок проєкту «Хто знає?» зірка української сцени Олександра Заріцька розповіла, про яке вбрання нареченої мріє.

14 лютого цього року солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька опублікувала на своїй сторінці в Instagram архівне відео, на якому коханий робить їй пропозицію. Відомо, що обранцем зірки став музикант Павло Тараненко, а заручилася пара ще навесні 2023 року.

За лаштунками зйомок квіз-шоу Нового каналу «Хто знає?» Саша поділилася думками щодо весілля.

Перші пів року після заручин ми обговорювали, яким може бути наше весілля. А потім все затихло через дуже напружену ситуацію в Україні. Я перестала сприймати будь-які свята так, як сприймала їх раніше. Тому дійство відклали, – розповідає Заріцька. – Мій коханий хоче спокійне весілля, а я – аби були всі друзі та знайомі. Хочу таке свято, щоб можна було гуляти до п’ятої ранку й наступного дня далі святкувати. Аби всі люди згадували наше свято. Але розумію, що в умовах, у яких ми всі з вами живемо, не можна такого влаштовувати ні з толерантності до військових, ні з погляду фінансів. Ми не можемо собі дозволити витрачати суми, які краще зараз витратити на донати. Для мене це неприпустимо й низько.

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька / Пресслужба Нового каналу

Тож планування весілля поки що не відбувається. Є лише мрії. І про вбрання, звісно, теж.

Це точно буде сукня! Я дуже люблю сукні, тому інших варіантів не розглядаю, – ділиться думками Саша Заріцька. – Мені дуже подобається шовк молочного кольору. А ще люблю таку собі «лісову історію». Тому можете уявити (усміхається).

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