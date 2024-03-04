Костянтин Войтенко розповів про роботу під час повномасштабної війни

4 березня 2024 11:50 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Костянтин Войтенко розповів про роботу під час повномасштабної війни
Актор Костянтин Войтенко
Пресслужба Нового каналу

Виконавець однієї з головних ролей комедійного серіалу «Будиночок на щастя» Костянтин Войтенко розповів про різницю між новим сезоном і всіма попередніми, про налаштування перед зйомками.

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За понад два роки повномасштабної війни кожен з нас багато що переосмислив. У всіх відбулися певні внутрішні трансформації та з’явилися нові звички. Наприклад, як опанувати себе після масованого обстрілу чи невтішних новин з фронту. Особливо складно буває людям творчих професій, яким потрібно попри всі особисті переживання «вмикатись» у проєкти розважального характеру. 

Своїми думками з цього приводу поділився зірка серіалу Нового каналу «Будиночок на щастя» Костя Войтенко. До речі, в нього секретних лайфхаків зняття стресу немає. Точніше, метод один, і він дуже простий.

Розуміння того, що робота є, вже дуже велика сила. Це неабияк налаштовує на продуктивність, – говорить Костя. – За період паузи через повномасштабну війну всі дуже скучили за зйомками. А особливо у таких класних проєктах, як «Будиночок на щастя». Приходячи на цей майданчик, поринаєш в атмосферу щастя, то й налаштовуватися особливо не треба. Навіть коли були нічні повітряні тривоги та обстріли, мене це не лякало. Я розумів, що прокинуся, приїду на майданчик, і почнеться справжнє життя, яке було до повномасштабного вторгнення і буде після нашої перемоги. Це мене, напевно, і підтримувало.

Костянтин Войтенко розповів про роботу під час повномасштабної війни / Пресслужба Нового каналу

Зйомки нового сезону «Будиночка на щастя» відбувалися наприкінці літа. Костя каже, що на майданчику відчувалася різниця між роботою до повномасштабної війни і зараз.

Війна проявила, хто є хто. Найголовніша зміна, яка відбулася, – це те, що відсіялися люди. Всі, хто залишився, стали більш дружними та уважними, – говорить Войтенко. – За моїми відчуттями, в атмосфері на майданчику додалося ще більше любові. Згуртованість – гасло нашої команди. Ми наче одна велика сім'я.

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Актор ділиться, що, на його думку, п’ятий сезон «Будиночка на щастя» буде найсмішнішим.

Мені здається, що так багато ми ще не сміялися жодного разу, – говорить Костянтин Войтенко. – Бо вже чудово знаємо наших персонажів і дуже любимо їх. Відчуваємо, як вони мають поводитися в різних ситуаціях. А ситуації, до речі, з кожним сезоном стають дедалі правдивіші, на мою думку. Чекайте на велику кількість комедійних, драматичних та романтичних моментів.

Костянтин Войтенко розповів про роботу під час повномасштабної війни / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

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новини особисте життя зірок Новий канал Костянтин Войтенко Будиночок на щастя 5 сезон

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