Костянтин Войтенко розповів про роботу під час повномасштабної війни

Виконавець однієї з головних ролей комедійного серіалу «Будиночок на щастя» Костянтин Войтенко розповів про різницю між новим сезоном і всіма попередніми, про налаштування перед зйомками.

За понад два роки повномасштабної війни кожен з нас багато що переосмислив. У всіх відбулися певні внутрішні трансформації та з’явилися нові звички. Наприклад, як опанувати себе після масованого обстрілу чи невтішних новин з фронту. Особливо складно буває людям творчих професій, яким потрібно попри всі особисті переживання «вмикатись» у проєкти розважального характеру.

Своїми думками з цього приводу поділився зірка серіалу Нового каналу «Будиночок на щастя» Костя Войтенко. До речі, в нього секретних лайфхаків зняття стресу немає. Точніше, метод один, і він дуже простий.

Розуміння того, що робота є, вже дуже велика сила. Це неабияк налаштовує на продуктивність, – говорить Костя. – За період паузи через повномасштабну війну всі дуже скучили за зйомками. А особливо у таких класних проєктах, як «Будиночок на щастя». Приходячи на цей майданчик, поринаєш в атмосферу щастя, то й налаштовуватися особливо не треба. Навіть коли були нічні повітряні тривоги та обстріли, мене це не лякало. Я розумів, що прокинуся, приїду на майданчик, і почнеться справжнє життя, яке було до повномасштабного вторгнення і буде після нашої перемоги. Це мене, напевно, і підтримувало.

Костянтин Войтенко розповів про роботу під час повномасштабної війни / Пресслужба Нового каналу

Зйомки нового сезону «Будиночка на щастя» відбувалися наприкінці літа. Костя каже, що на майданчику відчувалася різниця між роботою до повномасштабної війни і зараз.

Війна проявила, хто є хто. Найголовніша зміна, яка відбулася, – це те, що відсіялися люди. Всі, хто залишився, стали більш дружними та уважними, – говорить Войтенко. – За моїми відчуттями, в атмосфері на майданчику додалося ще більше любові. Згуртованість – гасло нашої команди. Ми наче одна велика сім'я.

Актор ділиться, що, на його думку, п’ятий сезон «Будиночка на щастя» буде найсмішнішим.

Мені здається, що так багато ми ще не сміялися жодного разу, – говорить Костянтин Войтенко. – Бо вже чудово знаємо наших персонажів і дуже любимо їх. Відчуваємо, як вони мають поводитися в різних ситуаціях. А ситуації, до речі, з кожним сезоном стають дедалі правдивіші, на мою думку. Чекайте на велику кількість комедійних, драматичних та романтичних моментів.

Костянтин Войтенко розповів про роботу під час повномасштабної війни / Пресслужба Нового каналу

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