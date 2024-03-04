Костянтин Войтенко розповів про роботу під час повномасштабної війни
Виконавець однієї з головних ролей комедійного серіалу «Будиночок на щастя» Костянтин Войтенко розповів про різницю між новим сезоном і всіма попередніми, про налаштування перед зйомками.
Своїми думками з цього приводу поділився зірка серіалу Нового каналу «Будиночок на щастя» Костя Войтенко. До речі, в нього секретних лайфхаків зняття стресу немає. Точніше, метод один, і він дуже простий.
Розуміння того, що робота є, вже дуже велика сила. Це неабияк налаштовує на продуктивність, – говорить Костя. – За період паузи через повномасштабну війну всі дуже скучили за зйомками. А особливо у таких класних проєктах, як «Будиночок на щастя». Приходячи на цей майданчик, поринаєш в атмосферу щастя, то й налаштовуватися особливо не треба. Навіть коли були нічні повітряні тривоги та обстріли, мене це не лякало. Я розумів, що прокинуся, приїду на майданчик, і почнеться справжнє життя, яке було до повномасштабного вторгнення і буде після нашої перемоги. Це мене, напевно, і підтримувало.
Зйомки нового сезону «Будиночка на щастя» відбувалися наприкінці літа. Костя каже, що на майданчику відчувалася різниця між роботою до повномасштабної війни і зараз.
Війна проявила, хто є хто. Найголовніша зміна, яка відбулася, – це те, що відсіялися люди. Всі, хто залишився, стали більш дружними та уважними, – говорить Войтенко. – За моїми відчуттями, в атмосфері на майданчику додалося ще більше любові. Згуртованість – гасло нашої команди. Ми наче одна велика сім'я.
Мені здається, що так багато ми ще не сміялися жодного разу, – говорить Костянтин Войтенко. – Бо вже чудово знаємо наших персонажів і дуже любимо їх. Відчуваємо, як вони мають поводитися в різних ситуаціях. А ситуації, до речі, з кожним сезоном стають дедалі правдивіші, на мою думку. Чекайте на велику кількість комедійних, драматичних та романтичних моментів.
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