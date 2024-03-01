Телевізійний сезон весна-2024 на Новому каналі: дати прем'єр шоу та серіалу

1 березня 2024 12:39 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

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Телевізійний сезон весна-2024 на Новому каналі: дати прем'єр шоу та серіалу
Телевізійний сезон весна-2024 на Новому каналі: дати прем'єр шоу та серіалу
Пресслужба Нового каналу

Що Новий канал покаже цієї весни? Занотовуйте дати стартів проєктів, аби не пропустити.

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Нарешті стартує довгоочікуваний березень прем’єр на Новому каналі! Серед них: гумористичне шоу, квіз-шоу, шоу-вікторина, інтелектуально-розважальне шоу та новий сезон улюбленого серіалу.

«Розсміши коміка по-новому»

Прем’єра: 4 березня о 20:00

Шоу «Розсміши коміка по-новому» / Пресслужба Нового каналу

Культове шоу повертається! Оновлена студія, назва та склад коміків, новий ведучий, багато перспективних гумористів та благодійна мета. Все це побачите у «Розсміши коміка по-новому». Правила незмінні: протягом п’яти раундів тривалістю по хвилині учасник має розсмішити коміків – Лесю Нікітюк та Юру Ткача. За цим пильно стежить ведучий – Валік Міхієнко. Якщо претенденту на головний приз у розмірі 50 тисяч гривень вдається викликати заповітну усмішку на першій, другій чи третій хвилині, то він має право відмовитися від подальшої боротьби й забрати поточний виграш. Якщо ж гуморист дає згоду змагатися до кінця, то може зірвати куш! Усі, кому вдавалося це зробити, віддавали гроші на ЗСУ.

Гумор – риса українського народу, яка рятує навіть у найтемніші часи. Наші військові, відбиваючи атаки, теж жартують. Це піднімає бойовий дух. Тож гумористи дуже потрібні Україні! Якщо після цього шоу коміків стане більше, я буду щиро тішитися. Ходитиму до них на концерти і, можливо, навіть виступлю на одній сцені, – з усмішкою ділиться Леся Нікітюк.

«Поле»

Прем’єра: 7 березня о 20:00

Шоу «Поле» / Пресслужба Нового каналу

На полі – ведучий Фіма Константиновський та 100 учасників, а це означає, що розпочинається гра, яку знають у багатьох країнах світу. За правилами, гравці змагаються у квіз-дуелях на гігантській світлодіодній підлозі, розділеній на 100 квадратів. Кожен представляє різні категорії: від «Відомих спортсменів» і «Голлівудських акторів» до «Культових будівель» і «Ссавців». Учасник кидає виклик сусідньому супернику в тій категорії, на якій розуміється найкраще. Вони обидва відповідають на запитання з обраної категорії. Переможець поєдинку захоплює поле іншого гравця. А той, хто програв, вибуває з гри. Учасник, який займе все поле, виграє великий грошовий приз.

Я активно спілкувався з учасниками, бо мені справді були цікаві їхні історії, – ділиться ведучий Фіма Константиновський. – Найбільше вражали розповіді тих, хто рятувався від війни й виїжджав з пекла Маріуполя, Луганщини, Донеччини та Херсонщини. Також серед наших учасників – військові, які проходять реабілітацію в Нідерландах, бо там відбувалися зйомки.

«єПитання»

Прем’єра: 11 березня о 20:00

Шоу «єПитання» / Пресслужба Нового каналу

Перший сезон цього шоу для всієї сім’ї з Лесею Нікітюк настільки полюбився глядачам, що Новий канал вирішив не баритись і створив ще один! На українців чекає 13 нових випусків проєкту з яскравими учасниками. Команди формували за принципом об'єднаності за інтересами чи сферою діяльності. Будуть зірки TikTok і YouTube, співаки та співачки, гумористи, спортсмени, актори, блогери та, головне, військові ветерани та ветеранки. Суть проста: протягом п'яти раундів і фіналу гравцям потрібно відгадувати найпопулярніші відповіді українців на запитання з різних галузей. Під час підготовки до зйомок людей опитували в соцмережах та на вулицях.

Класно, що кількість відповідей на запитання цьогоріч збільшилася майже вдвічі, – розповідає керівниця проєкту Анна Вовк. – Люди знають, про що проєкт, тож їм цікавіше брати в ньому участь. Найбільш активно відповідали на запитання про секс, їжу та різні імена/прізвища/назви. Наприклад, «назвіть відомого Володимира», «місто на літеру К» тощо.

«Хто знає?»

Прем’єра: 19 березня о 20:00

Шоу «Хто знає?» / Пресслужба Нового каналу

І знову шоу, яке дозволить і розважитись, і дізнатись щось нове та цікаве. У кожному з 13 випусків буде представлено по 12 категорій, за якими приховані цікаві запитання з різноманітних галузей. За сезон глядач поспостерігає за грою і логікою 26 зіркових учасників. Вони відповідатимуть на запитання, аби заробити гроші на благодійність. До речі, будуть і незмінні обличчя – постійні капітани команд-суперниць Володимир Дантес та Єфим Константиновський. Модеруватиме гру блискуча ведуча Даша Астаф’єва. А ще цікаво, що «Хто знає?» – це найбільший проєкт холдингу StarLightMedia, який побудований на застосуванні штучного інтелекту.

Усі правильні відповіді не просто зачитуватимуть, вони будуть анімовані. 70% цих відеовідповідей ми генерували за допомогою штучного інтелекту, – ділиться керівник проєкту Максим Пастухов. – А ще в «Хто знає?» два інтерактивні конкурси. Один з них – «Хімічні досліди», над яким ми працювали разом із викладачами хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

«Будиночок на щастя»

Прем’єра: 25 березня о 19:00

Серіал «Будиночок на щастя» / Пресслужба Нового каналу

Один з найрейтинговіших серіалів Нового каналу повертається на екрани зі свіжими перипетіями та пригодами! Головні персонажі – незмінні. Улюбленців мільйонів українців, емоційних Васю та Любаню, зіграли Назар Задніпровський та Віталіна Біблів. А от далі… Ласкаво просимо в любовний трикутник!

Новий сезон розпочинається з того, що від Макса (його грає Костя Войтенко. – Прим. ред.) йде кохана. Через велику війну вона поїхала за кордон і знайшла там собі багатого кавалера. А Макс відсудив доньку й виховує її самостійно, – розповідає режисер і сценарист серіалу Сергій Атрощенко. – Цей сезон про те, як Макс вчиться жити та кохати заново. На цьому й буде побудований сюжет. Спойлер: за серце Макса змагатимуться одразу дві фантастичні жінки, яких грають суперпотужні акторки – Наталка Денисенко та Дар’я Петрожицька.

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