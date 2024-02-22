Зіркові команди на чолі з Вовою Дантесом і Фімою Константиновським змагатимуться за перемогу в новому шоу. Розсудить їх ведуча Даша Астаф’єва. Премʼєра – вже в березні на Новому каналі.

На старт, увага, знімаємо! На майданчику нового шоу «Хто знає?» вже чекають капітани команд – Фіма Константиновський і Вова Дантес. У житті вони добрі друзі, однак зараз – суперники. Кожен хоче привести свою команду до перемоги й виграти грошовий приз, щоб передати його на благодійність. До студії входить ведуча Даша Астафʼєва , яка виконує роль розсудливої модераторки. Гра починається!

Уявили собі картинку? До прем’єри «Хто знає?» лишилося зовсім трошки – Новий канал покаже квіз-шоу в березні 2024-го. А щоб чекати було цікавіше, розповідаємо про фішки проєкту.

Пані з батогом і друзі-суперники

На роль ведучої і капітанів у «Хто знає?» пробувалося багато охочих. Однак після ретельного відбору творча команда зупинилася на ідеальних кандидатах – Астаф’євій, Дантесі та Константиновському. Керівник проєкту

Максим Пастухов запевняє: це шоу розкриє їх з іншого боку.

Ми хочемо показати Фіму та Вову такими, які вони є в реальному житті: класними друзями. Навіть попри те, що в телегрі вони суперники, – каже Максим Пастухов. – А Даша Астаф’єва в «Хто знає?» – це розумниця, яка втихомирюватиме капітанів, якщо під час гри розіграється словесна баталія. Ведуча буде пані з батогом, яка зможе зупинити хлопців (сміється).

«Хто знає?»: стали відомі перші подробиці зйомок квіз-шоу / Пресслужба Нового каналу

Свого часу Даша Астафʼєва розпочала карʼєру співачки з «Фабрики зірок» на Новому каналі. Попри різноманітні прояви на телебаченні та в YouTube-проєктах, роль ведучої в подібному шоу для неї стане першою.

Завжди мріяла бути відмінницею, але поведінка страждала. Сподіваюся, зараз не підведе, хоча зарікатися не буду (сміється). Проєкт дуже цікавий і важливий для мене. І я впевнена, що зможу заохотити глядача розвиватися, – ділиться ведуча «Хто знає?». – А ще неймовірно радію, що нарешті ми з Фімою і Вовою зможемо проводити багато часу разом над створенням крутого контенту! Я обожнюю їх, бо цих двох розумничків виділяє почуття гумору та людяність.

Штучний інтелект та хімічні досліди

«Хто знає?» – це найбільший проєкт холдингу StarLightMedia, який побудований на застосуванні штучного інтелекту.

Усі правильні відповіді не просто зачитуватимуть, вони будуть анімовані. 70% цих відеовідповідей ми генерували за допомогою штучного інтелекту, – ділиться Максим Пастухов. – А ще в «Хто знає?» два інтерактивні конкурси. Один з них – «Хімічні досліди», над яким ми працювали разом із викладачами хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Заздалегідь знімали на камеру експерименти, які будемо показувати на екрані під час телегри. Деякі ж просто в студії проведе ведуча «Хто знає?». Наприклад, на тканину виллють йод, а Даша питатиме, за допомогою чого можна вивести пляму. Тоді ж капітан однієї з команд разом із зірковим учасником повинні будуть обрати відповідь. І після цього ведуча демонструватиме наживо, який засіб ефективний.

«Хто знає?»: стали відомі перші подробиці зйомок квіз-шоу / Пресслужба Нового каналу

Марафон донатів

В оригінальній версії шоу гроші забирають гості, які підтримували команду переможців. «Хто знає?» ж влаштує марафон донатів: головний приз з кожного випуску піде у благодійний фонд. А в який саме – обиратиме капітан команди переможців.

І наостанок назву три головні причини, чому варто дивитися «Хто знає?». Тому що це пізнавально, гумористично й неординарно, – зазначає керівник «Хто знає?». – А взагалі треба бути обережним при перегляді, бо це квіз-шоу викликає залежність! (Усміхається.)

Нагадаємо,