МастерШеф 13 сезон: біографія 20-ки учасників проєкту – знайомимося ближче з кожним із них
10 лютого о 19:00 на телеканалі СТБ і на нашому сайті TV.UA відбулася прем'єра шоу МастерШеф 13 сезон, де аматори знову зійшлися на головному кулінарному проєкті країни.
Катерина Мазуренко
Вік: 31 рік
Місто: Київ
Працює маркетологинею в сімейному бізнесі, продає товари для риболовлі. Також веде свій блог на YouTube, де розповідає про риболовлю. Каже, що риболовля – це не просто хобі, а мистецтво. Має особисті рекорди: щука на 13 кг, не вистачило 100 грамів до рекорду України; короп на 18 кг.
Владислав Кецмур
Вік: 22 роки
Місто: Долина, Івано-Франківська обл.
На початку повномасштабного вторгнення, після того як побачив світлини з Бучі та Ірпеня, вирішив повернутися з Німеччини до України. Потрапив до 80-ї штурмової бригади. Брав участь у звільненні Херсонщини, потім відправили служити на Луганщину. Звільнився за станом здоров’я, через проблему з серцем. Окрім бойових завдань готував в армії. Навіть запікав кабана, якого вполювали з побратимами; запікав м’ясо в землі по 8 годин.
Маргарита Крутько
Вік: 20 років
Місто: Хорол, Полтавська обл.
Закінчує 4 курс Національного університету біоресурсів і природокористування України. «МастерШеф» для Маргарити – це спосіб проявити себе та свої кулінарні навички.
Андрій Малий
Вік: 19 років
Місто: Кропивницький
Андрій навчається на вчителя математики, але хоче бути кухарем. Волонтер з 14 років, поїхав вперше в Донецьку область, щоб допомагати дітям емоційно розряджатися від війни. Після початку повномасштабного вторгнення їздив на відбудову молодіжного центру у Гайсині, допомагав ВПО знаходити житло.
Олеся Ларіон
Вік: 36 років
Місто: Київ
Інструкторка з водіння, кандидатка у майстри спорту з автомобільного спорту. На першому місці в неї чоловік, діти (має двох синів і одну доньку), спорт і кухня. Олеся з Донецької області. Рік тому перейшла на українську мову, а коли нещодавно потрібно було говорити на роботі російською, не змогла.
Олександр Вакка
Вік: 36 років
Місто: Ірпінь
Підприємець, займається кав’ярнями вже 7 років, має 3 кав’ярні в Ірпені. Мав приватний пентхаус у Стоянці, але рашисти знищили будинок. Єдине, що збереглося, – це глиняні тарілки.
Одружений, донька народилась 25 лютого 2022 року. 24 лютого відкрив кав’ярню в Ірпені, де продовжував працювати та годувати людей.
Галина Мартинюк
Вік: 61 рік
Місто: Косів, Івано-Франківська область
Галина – викладачка історії в Косівському художньому коледжі. Син хоче для неї відкрити кафе, щоб там були страви галицької кухні, але сама Галина хоче набратися досвіду. Активна, весь день розписаний: робота в коледжі, волонтерство, веде ТікТок, а також любить в’язати ляльки. Вдова, діти живуть далеко, розуміє, що сама має про себе піклуватися, тому досить завзята та енергійна.
Олександра Чувакіна
Вік: 32 роки
Місто: Ізмаїл, Одеська область
Саша нутриціологиня, має свою торгову марку, яка розробляє та доставляє правильне харчування. Також відкрила свій магазин напоїв та фабрикатів, які без глютену. Почала цим займатись на 7-му місяці вагітності. Згодом пішла навчатись на харчові технології, щоб робити правильні технологічні карти.
Богдан Лупійчук
Вік: 23 роки
Місто: Хмельницький
Богдан працює в IT. До цього перепрацював в усіх кондитерських Хмельницького. Зараз робить торти на замовлення і демонструє свої роботи в Instagram. «МастерШеф» – мрія зі школи. Хоче довести батькам, що вони не мають рацію щодо кулінарії. Конкуренцію та інших учасників не боїться.
Тарас Кузьмин
Вік: 30 років
Місто: Червоноград, Львівська область
Працює в IT-компанії, яка розробляє БПЛА. Часто, коли готує, ріже собі пальці. Не обійшлося без цього і на кастингу «МастерШеф».
Любов Канівець
Вік: 24 роки
Смт: Кириківка, Сумська обл. (Зараз проживає у Києві)
Працювала заступником директора в маркетинговій компанії, звільнилась, бо почала шукати себе і знайшла в кулінарії.
Ольга Кролик
Вік: 29 років
Місто: Запоріжжя
Ольга брала участь у 12 сезоні, але не дійшла до 20-ки. Зараз вмотивована і не бачить перешкод. Працює в сімейному бізнесі разом з родиною чоловіка. Готує з 17 років. Магістр англійської мови та літератури.
Дмитро Чикало
Вік: 29 років
Смт. Гребінки, Київська обл. Дмитро знімає гумористичні відео на тематику взаємодії жінок і чоловіків, розбавляє все це рецептами страв. Керуючий готельно-ресторанним комплексом, а коли немає кухаря, може його легко замінити.
Альона Московченко
Вік: 34 роки
Місто: Одеса
Домогосподарка, має двоє дітей. Чоловік на фронті, доброволець. До війни мала свій бізнес доставки напівфабрикатів. Для Альони це вже 5-й кастинг на проєкті.
Віталій Наливайко
Вік: 28 років
Село: Велика Глуша, Волинська обл.
Віталій займається сільськогосподарською діяльністю, разом із батьками висаджують свої городи. Переконаний, що в Києві зможе показати свої кулінарні таланти і навіть знайти дівчину.
Аліна Бурик
Вік: 24 роки
Місто: Вінниця
Аліна шість разів намагалася потрапити на проєкт. Має 104 цілей на листочку, які виконує і доповнює новими. А проєкт – ціль номер один у списку. Купила книгу від Володимира та Олі, тож готує всі 100 страв за 100 днів. За освітою юристка, але під час навчання почала займатися домашньою кондитеркою. Зараз працює юристом в автошколі і паралельно – кондитером. З мамою відкрили свою кав’ярню в автошколі.
Антон Толмачов
Вік: 31 рік
Місто: Київ
Керівник громадської організації «Думай наперед», яка допомагає військовим. Одного разу накупив для військової частини мікрохвильовки, мультиварки, аби там самостійно готувати.
Артем Горбенко
Вік: 23 роки
Місто: Лиман, Донецька область
З 2017 року Артем проживає у Києві, навчається в КНУКіМ на готельно-ресторанну справу. Працює SMM-менеджером, веде ТікТок. 5 разів подавав заявку на проєкт, адже його мрія і велике бажання з самого дитинства – участь у «МастерШеф».
Ірина Пруднікова
Вік: 37 років
Місто: Вінниця (родом з Харківської обл, смт Старий Салтів)
Ірина вже півтора року як у Вінниці ВПО. В Харківській області мала 2 бізнеси: продуктовий магазин та магазин будівництва. Але все знищили росіяни. Вела свій успішний блог, показувала, як розібрати свинячу тушу, за день могла порубати 5 туш. Також викладала у своєму блозі страви зі свинини.
Геворг Берчян
Вік: 32 роки
Місто: Ірпінь
Геворг вірменин. Одного разу приготував хінкалі у грузинському ресторані, коли працював там на барі. Хінкалі вийшли смачніше, ніж він їв у закладах. Потім хачапурі й інші страви… Тепер хоче вдосконалюватися, тому йде на проєкт.