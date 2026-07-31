Володимир Дантес анонсував ПАУЗУ

31 липня 2026 13:17 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Володимир Дантес анонсував ПАУЗУ
Володимир Дантес анонсував ПАУЗУ
Пресслужба

Володимир Дантес став співавтором і копродюсером повнометражного фільму «Пауза», прем’єра якого запланована на 1 квітня 2027 року

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Українська креативна продакшн-студія Piece of Studio, заснована Володимиром Дантесом, Юрою Карагодіним та Євгеном Журавльовим працює над своїм першим повнометражним фільмом «ПАУЗА». Це чесне драмеді про стосунки та зміни в них, що відбуваються в наших реаліях. Автори стрічки обіцяють, що в фільмі буде багато особистого, зрозумілих багатьом спостережень і улюблених колективному сердечку Threads рефлексій.

Співавтором ідеї та одним зі сценаристів виступив Фіма Константиновський. 

Режисером-постановником стрічки виступить Ярослав Лодигін («Дике поле», «Колапс»), оператором-постановником - Михайло Любарський («Люксембург, Люксембург», «Будинок «Слово»: Нескінчений роман»), а художником-постановником – Владлен Одуденко («Буча», «Ти – космос»).

«Пауза» – це історія про любов, відповідальність та страх дорослішання мілленіалів. У центрі сюжету – пара, яка після 5 років стосунків вирішує зробити паузу. Вони домовляються про щомісячні зустрічі, однак час і відстань змінюють не лише стосунки, а й їх самих.

Ми знімаємо кіно не про ідеальних людей, а про самих себе. Це історія про кожного з нас з команди. Ми помиляємося, можемо відкладати важливі розмови й рішення, і саме через це проходимо свій власний досвід дорослішання. Ми дуже раді, що дійшли до фіналу проєкту «Тисячовесна». Цей грант дає можливість не тільки професіоналам, але й новачкам показати свої можливості. Ми – молоді автори і продюсери, з якими працюють великі професіонали, за що ми вдячні щиро, – говорить Володимир Дантес.

Чи стане пауза початком нового етапу для героїв, чи перетвориться на крапку в їхній історії, глядачі зможуть дізнатися на кінотеатральній прем’єрі фільму, запланованій на 1 квітня 2027 року.

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