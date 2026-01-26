Хто знає 2 сезон 15 випуск від 24.12.2025 дивитися онлайн

Хто знає 2 сезон 15 випуск від 24.12.2025 дивитися онлайн
Хто знає 2 сезон: дивитися 15 випуск онлайн від 24.12.2025
Пресслужба Нового каналу

24.12.2025 на Новому каналі і на сайті TV.UA в етер вийшов різдвяний 15 випуск 2 сезону квіз-шоу Хто знає. 15 випуск проєкту Хто знає 2 сезон від 24.12.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 15 випуску квіз-шоу Хто знає 2 сезон: кожна з двох команд має відповісти на 12 запитань у різних категоріях. Правильна відповідь приносить 1000 гривень, а у фіналі можна подвоїти виграш. Вся виграна сума йде на благодійність. У команді Фіми Константиновського грає зірка VIP Тернопіль – неповторна Таня Песик, а у команді Вови Дантеса – акторка і гумористка Ірина Гатун. Дивіться онлайн Хто знає 2 сезон 15 випуск від 24.12.2025.

15 випуск шоу Хто знає 2 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

