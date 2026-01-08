Хто знає 2 сезон 14 випуск від 25.11.2025 дивитися онлайн

Дивіться у 14 випуску квіз-шоу Хто знає 2 сезон: кожна з двох команд має відповісти на 12 запитань у різних категоріях. Правильна відповідь приносить 1000 гривень, а у фіналі можна подвоїти виграш. Вся виграна сума йде на благодійність. У команді Фіми Константиновського грає актор і комік Тарас Стадницький, а у команді Вови Дантеса – представник гумористичної команди Stadium Night Іван Кухарчук. Дивіться онлайн Хто знає 2 сезон 14 випуск від 25.11.2025.
14 випуск шоу Хто знає 2 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.