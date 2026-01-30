Зважені та щасливі 10 сезон 14 випуск від 28.12.2025 дивитися онлайн

Дивіться у 14 випуску проєкту Зважені та щасливі 10 сезон: після 13 тижнів випробувань та сильної роботи над собою учасники Зважені та щасливі нарешті з гордістю покажуть, яких неймовірних змін вони досягли! Не пропустіть неймовірні емоції, слова вдячності та радісні зізнання. Дізнайтеся хто з учасниць поділиться чудовою новиною про материнство! Та найголовніше – хто стане переможцем? Назвемо ім’я учасника, який заслужено отримає головний приз сезону. Станьте свідками справжнього тріумфу! Дивіться онлайн Зважені та щасливі 10 сезон 14 випуск від 28.12.2025.