Зважені та щасливі 10 сезон 14 випуск від 28.12.2025 дивитися онлайн

30 січня 2026 12:03 Юлія Туренко
Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 14 випуск онлайн від 28.12.2025
28.12.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 14 випуск 10 сезону шоу Зважені та щасливі. 14 випуск проєкту Зважені та щасливі 10 сезон від 28.12.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 14 випуску проєкту Зважені та щасливі 10 сезон: після 13 тижнів випробувань та сильної роботи над собою учасники Зважені та щасливі нарешті з гордістю покажуть, яких неймовірних змін вони досягли! Не пропустіть неймовірні емоції, слова вдячності та радісні зізнання. Дізнайтеся хто з учасниць поділиться чудовою новиною про материнство! Та найголовніше – хто стане переможцем? Назвемо ім’я учасника, який заслужено отримає головний приз сезону. Станьте свідками справжнього тріумфу! Дивіться онлайн Зважені та щасливі 10 сезон 14 випуск від 28.12.2025.

14 випуск шоу Зважені та щасливі 10 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

