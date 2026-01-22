Зважені та щасливі 10 сезон 12 випуск від 14.12.2025 дивитися онлайн

Дивіться у 12 випуску проєкту Зважені та щасливі 10 сезон: кожен з учасників проходитиме свою власну кімнату-випробування, щоб здобути омріяний квиток до SPA-салону. На них чекають різні за складністю та характером завдання. Але у SPA поїдуть лише ті, хто впорається з ними. Хто не пройде – втрачає свій шанс на відпочинок. Якщо ж учасник провалить завдання – SPA дістанеться… тренерам. Хто зуміє приборкати страхи, витримати фізичні випробування і не втратити свій квиток у релакс? І хто подарує тренерам незапланований день у SPA? Дивіться онлайн Зважені та щасливі 10 сезон 12 випуск від 14.12.2025.