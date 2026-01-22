Зважені та щасливі 10 сезон 12 випуск від 14.12.2025 дивитися онлайн

22 січня 2026
Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 12 випуск онлайн від 14.12.2025
14.12.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 12 випуск 10 сезону шоу Зважені та щасливі. 12 випуск проєкту Зважені та щасливі 10 сезон від 14.12.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 12 випуску проєкту Зважені та щасливі 10 сезон: кожен з учасників проходитиме свою власну кімнату-випробування, щоб здобути омріяний квиток до SPA-салону. На них чекають різні за складністю та характером завдання. Але у SPA поїдуть лише ті, хто впорається з ними. Хто не пройде – втрачає свій шанс на відпочинок. Якщо ж учасник провалить завдання – SPA дістанеться… тренерам. Хто зуміє приборкати страхи, витримати фізичні випробування і не втратити свій квиток у релакс? І хто подарує тренерам незапланований день у SPA? Дивіться онлайн Зважені та щасливі 10 сезон 12 випуск від 14.12.2025.

12 випуск шоу Зважені та щасливі 10 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу Зважені та щасливі дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

