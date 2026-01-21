Смак дитинства 1 сезон 11 випуск від 14.12.2025 дивитися онлайн

Дивіться в 11 випуску шоу Смак дитинства: Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський приготують улюблені страви дитячих років народного артиста України Іва Бобула. Ви почуєте унікальні сімейні історії співака, а також дізнаєтеся родинні кулінарні секрети. Іво Бобул поділився щемкими спогадами дитячих років у Карпатах, сповнених запахами запечених грибів у дров’яній печі та соснового лісу. Смаками дитинства співака були апетитні вареники з вишнями та домашнім сиром і грибна юшка за унікальним маминим рецептом. Дивіться онлайн Смак дитинства 1 сезон 11 випуск від 14.12.2025.
