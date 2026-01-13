Смак дитинства 1 сезон 9 випуск від 30.11.2025 дивитися онлайн

Дивіться у 9 випуску шоу Смак дитинства: сьогодні Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський готуватимуть улюблені страви дитинства Андрія Бєднякова. Тут кожен запах викликає спогади, а кожна історія просякнута теплом! У дитинстві Андрій Бєдняков полюбляв соковиті курячі котлети, які й досі асоціюються з найщасливішим місцем на землі – маминою кухнею. Кожен сімейний суботній обід не обходився без риби, адже родина мешкала в сонячному Маріуполі. На кухні шоу Ольга Мартиновська відтворить знаменитий гороховий суп за рецептом мами Андрія, а також неймовірні маріупольські чебуреки. Дивіться онлайн Смак дитинства 1 сезон 9 випуск від 30.11.2025.
9 випуск шоу Смак дитинства 2025 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
Усі випуски проєкту Смак дитинства дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.