Смак дитинства 1 сезон 9 випуск від 30.11.2025 дивитися онлайн

13 січня 2026 13:50 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

instagram.com/stbua

30.11.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 9 випуск 1 сезону кулінарного шоу Смак дитинства. 9 випуск проєкту Смак дитинства 2025 від 30.11.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 10 випуск онлайн від 30.11.2025
Дивіться у 9 випуску шоу Смак дитинства: сьогодні Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський готуватимуть улюблені страви дитинства Андрія Бєднякова. Тут кожен запах викликає спогади, а кожна історія просякнута теплом! У дитинстві Андрій Бєдняков полюбляв соковиті курячі котлети, які й досі асоціюються з найщасливішим місцем на землі – маминою кухнею. Кожен сімейний суботній обід не обходився без риби, адже родина мешкала в сонячному Маріуполі. На кухні шоу Ольга Мартиновська відтворить знаменитий гороховий суп за рецептом мами Андрія, а також неймовірні маріупольські чебуреки. Дивіться онлайн Смак дитинства 1 сезон 9 випуск від 30.11.2025.

9 випуск шоу Смак дитинства 2025 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Смак дитинства дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

телешоу Андрій Бєдняков відео Володимир Ярославський Ольга Мартиновська телешоу 2025 шоу онлайн Смак дитинства

