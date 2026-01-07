Смак дитинства 1 сезон 8 випуск від 23.11.2025 дивитися онлайн

Дивіться у 8 випуску шоу Смак дитинства: судді МастерШеф Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський разом із Тарасом Тополею та його мамою Лесею Василівною приготують улюблені страви музиканта. Для Тараса дитинство відчувається на смак, як ніжні вертути із солоним сиром, соковита печеня з м'яса з ароматним соусом, запах якого точно заполонить всю кухню, печиво на пиві за унікальним маминим рецептом і найпухкіші вареники на пару з картоплею та грибами родом із Вінниці. Також ви почуєте безліч дитячих історій, спогади про які навіяні знайомими смаками та ароматами. Дивіться онлайн Смак дитинства 1 сезон 8 випуск від 23.11.2025.
