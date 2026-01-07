Смак дитинства 1 сезон 8 випуск від 23.11.2025 дивитися онлайн

7 січня 2026 11:30 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

Смак дитинства 1 сезон 8 випуск від 23.11.2025 дивитися онлайн
Смак дитинства: дивитися 8 випуск онлайн від 23.11.2025
instagram.com/stbua

23.11.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 8 випуск 1 сезону кулінарного шоу Смак дитинства. 8 випуск проєкту Смак дитинства 2025 від 23.11.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 8 випуску шоу Смак дитинства: судді МастерШеф Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський разом із Тарасом Тополею та його мамою Лесею Василівною приготують улюблені страви музиканта. Для Тараса дитинство відчувається на смак, як ніжні вертути із солоним сиром, соковита печеня з м'яса з ароматним соусом, запах якого точно заполонить всю кухню, печиво на пиві за унікальним маминим рецептом і найпухкіші вареники на пару з картоплею та грибами родом із Вінниці. Також ви почуєте безліч дитячих історій, спогади про які навіяні знайомими смаками та ароматами. Дивіться онлайн Смак дитинства 1 сезон 8 випуск від 23.11.2025.

8 випуск шоу Смак дитинства 2025 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Смак дитинства дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

Хмара тегів

Тарас Тополя телешоу відео Володимир Ярославський Ольга Мартиновська телешоу 2025 шоу онлайн Смак дитинства

