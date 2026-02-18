Стендапер Тарас Яремій розповів про факапи у стосунках

Головний герой романтичного реаліті «Кохання по-новому» Тарас Яремій розповів про подарунки дівчатам.

За його серце борються чотири абсолютно різні за характерами та темпераментами дівчата. Такою є головна ідея спецпроєкту Нового каналу «Кохання по-новому», який в ефірі з понеділка по четвер о 22:00.

Головний герой – стендапер та блогер Тарас Яремій. Хлопець родом з Галичини – легкий, позитивний, доволі сором’язливий. І здатний на вчинки!

У мені є романтична жилка, – каже хлопець. – Мені подобається дарувати подарунки! Не люблю собі щось купувати, але отримую задоволення, коли роблю приємно комусь. Коли я в стосунках, то стараюся завжди робити романтичні вчинки для дівчини. Але згадую смішну ситуацію, яка сталася ще в школі на 14 лютого. Тоді успішність оцінювали кількістю валентинок. Я пам’ятаю, що мав мало валентинок, і мені було соромно. Тому мама подарувала мені м’яку іграшку.

Стендапер Тарас Яремій / Пресслужба Нового каналу

Попри романтичну душу та схильність до вчинків, є в Тараса цікава особливість.

Я завжди намагаюся зробити якийсь класний подарунок, а потім усе йде не за планом, і презенти вручаю зі словами вибачення, – з усмішкою говорить Яремій. – Наприклад, замовив щось, а воно ще не прийшло, і просто кажу: «Воно прийде пізніше, вибач, будь ласка, але я старався». Якось подарував Dyson, але він виявився підробленим, і дівчина помітила це, коли від нього почало чимось тхнути. Дуже довго вимагав у хлопця, який продав цей стайлер, щоб він повернув гроші. Пригрозив йому тим, що в мене є аудиторія підписників, і я всім розкажу, що він шахрай.

