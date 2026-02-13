«Шлях до злочину»: як пройшла київська прем’єра кримінального трилера зі зірковим кастом

13 лютого 2026 14:35 Олександр КІва
«Шлях до злочину»: як пройшла київська прем’єра кримінального трилера зі зірковим кастом
B&H film distribution

Першими в Україні фільм «Шлях до злочину» побачили інфлюенсери, представники преси та партнери.

11 лютого у кінотеатрі «Планета Кіно» в River Mall відбулася прем’єра кримінального трилера «Шлях до злочину» — стрічки зі зірковим кастом: Марк Руффало, Кріс Гемсворт, Голлі Беррі, Дженніфер Джейсон Лі та Баррі Кіоґан.

«Це справді неймовірний каст, — зазначає продюсер Ерік Феллнер. — Коли хтось запитує: «Хто у фільмі?», ти думаєш — це неймовірно. Усе починається з тріумвірату: Кріс Гемсворт, Марк Руффало та Голлі Беррі. Як тільки вони долучаються, проєкт стає привабливим для творчої команди й акторів».

Першими в Україні фільм побачили інфлюенсери, представники преси та партнери. Вечір розпочався з діджей-сету та частувань, що створили атмосферу великої кіноподії. Під час показу в залі IMAX гості перенеслися під палюче сонце Лос-Анджелеса — у центр небезпечної гри з надто високими ставками.

«Шлях до злочину» розповідає історію невловимого грабіжника (Кріс Гемсворт), який серією зухвалих пограбувань уздовж траси 101 доводить поліцію до відчаю. Готуючи найризикованішу справу, він несподівано зустрічає страхову брокерку (Голлі Беррі), яка переживає складний період у житті. Тим часом рішучий детектив (Марк Руффало) невпинно наближається до розгадки. Коли настає вирішальний момент, межа між мисливцем і здобиччю стирається, і кожному доводиться відповідати за власний вибір.

Долі трьох центральних персонажів переплітаються, а разом із ними на перший план виходить ширше коло людей — тих, хто залежить від них або прагне використати їх у власних інтересах. «Шлях до злочину» представляє сильний акторський ансамбль.

«Сподіваюся, глядачі підуть із питаннями та зацікавленням складністю людського досвіду, — говорить Гемсворт. — Нічого не є однозначним, у кожного своя історія. Фільм заохочує не робити поспішних висновків. Було цікаво стати частиною картини з такими виразними персонажами».

Стрічка вже в прокаті. Дивіться «Шлях до злочину» в кінотеатрах по всій Україні.

