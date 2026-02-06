Олександр Рудинський пригадав, як робив дружині пропозицію руки та серця

Як освідчення Олександра Рудинського перетворилося на екшн.

8 лютого відзначають неофіційне романтичне свято – День освідчення. Тож якщо ви одружені, згадайте той особливий та особистий момент для вашої пари. Якщо ви у стосунках, замисліться, можливо, зробити це сьогодні? Якщо ж ви у пошуках людини, з якою почуватимете себе найщасливішою чи найщасливішим, помрійте сьогодні про ідеальне освідчення.

Для натхнення читайте історію пропозиції руки та серця своїй коханій дружині Марії актора серіалів Нового каналу «Сім’я по неділях» та «Голова» Олександра Рудинського.

Історія почалась у 2020 році. Я вже грав у театрі імені Івана Франка, а Марія на той час там ще не працювала. Ми збиралися на гастролі в Будапешт із виставою, і Марія поїхала з нами, – розповідає Сашко. – Я вже тоді вирішив, що буду робити пропозицію. До того моменту ми зустрічалися два роки, а перед цим ще чотири роки вчилися на одному курсі – Марія була моєю старостою.

Олександр обрав обручку для заручин, заховав її у сумку-бананку, які тоді було дуже модно носити, і вирішив робити пропозицію в Будапешті.

Спочатку – аеропорт «Бориспіль» та сканер. Я вчасно зрозумів, що попросять показати, що в бананці, тому відійшов і переклав коробочку з каблучкою у велику валізу. Думаю: головне, щоб ніхто не перевіряв її, і Марія цього не побачила, – говорить Рудинський. – Прилетіли в Будапешт. Тільки-но заїхали у квартиру, як Марія побігла до валізи. Тоді я на всій швидкості побіг і впав на цю валізу. Вона каже: «Сашо, що сталося? Я просто хочу сходити в душ». Я зрозумів, що треба терміново змінювати підхід і почав фліртувати: «Сонечко, йди в душ, сам усе тобі принесу» (усміхається).

Після чотирьох днів вікенду та відпрацювання вистави настав фінальний день у Будапешті й «день X» для Рудинського.

Це було 25 квітня, – ділиться Олександр. – Я влаштував Марії екскурсію Будапештом: поїхали спочатку на один берег, потім на інший, потім пішли в термальні басейни під відкритим небом. Ввечері – до колеса огляду. А я страшенно боюся висоти! На той момент навіть у літаку в мене руки ставали мокрими. Випили трохи просеко, кажу: «Ну що, я вже бадьоріший, ідемо!» Проїхали ми перше коло. Не наважився. Бо в цей момент думав про висоту, а не про пропозицію. На другому колі колесо зупинилося, щоб могли розгледіти чарівний Будапешт. Марія дивиться по сторонам, а я дістаю обручку та падаю на коліна. І тут прикраса вилітає з рук на підлогу, а там – щілини. Марія бачить, що обручка летить, і кричить: «Хапай!» Я це пам’ятаю наче у «слоу-мо», знаєте (сміється). Дякувати богу, я зловив каблучку і просто сказав: «Дай руку. Я тебе дуже люблю. Ти найкраща». Чесно? На ходу підбирав слова, не готував текст заздалегідь. Але це був найзворушливіший момент у моєму житті.

