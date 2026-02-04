Зірка «Київ 24/7» Олександр Роменський розповів про те, чому черга в магазині може стати тригером
Герой спецпроєкту Нового каналу – серіаліті «Київ 24/7», ветеран Олександр Роменський, пояснив, чому звичні для багатьох побутові ситуації можуть сприйматися ветеранами як небезпека.
Після початку повномасштабного вторгнення він пішов захищати Україну. Під час запеклих боїв під Бахмутом отримав тяжке поранення голови та контузію. Зараз він вчиться жити з цим досвідом.
Дуже часто я зіштовхуюся з такою ситуацією: у нашому соціумі люди не звикли тримати дистанцію і поважати кордони одне одного – ні фізичні, ні ментальні, – говорить герой серіаліті «Київ 24/7» ветеран Олександр Роменський. – Але зараз ми живемо в такі часи, коли таке необхідно робити, бо це бісить навіть тих людей, котрі не мають психічних травм. А що вже говорити про ветеранів, у яких ПТСР та інші розлади?
Коли я стою, наприклад, у черзі, і хтось підходить дуже близько зі спини, то почуваюся в небезпеці, активізується стан самозбереження, з’являється адреналін і агресія, – ділиться Олександр. – Бувають випадки, коли від цього почуття небезпеки в тебе «падають штори» (виходити з себе. – Прим.ред.), і це зовсім не прикольно!
В умовах війни Україна опинилася у новій реальності, де уважність до інших стає питанням взаємної відповідальності.
Я багато можу про це говорити, але головний сенс – давайте поважати особисті кордони одне одного, хоча б заради своєї безпеки, – закликає ветеран. – Бо ви ніколи не знаєте, яка людина перед вами стоїть, і які в неї є тригери чи проблеми!
Нагадаємо,