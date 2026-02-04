Зірка «Київ 24/7» Олександр Роменський розповів про те, чому черга в магазині може стати тригером

4 лютого 2026 12:00 Туренко Андрій
Редактор вихідного дня

Зірка «Київ 24/7» Олександр Роменський розповів про те, чому черга в магазині може стати тригером
Зірка «Київ 24/7» Олександр Роменський
Пресслужба Нового каналу

Герой спецпроєкту Нового каналу – серіаліті «Київ 24/7», ветеран Олександр Роменський, пояснив, чому звичні для багатьох побутові ситуації можуть сприйматися ветеранами як небезпека.

У транспорті ми звикли дихати одне одному в потилицю, у черзі в магазині стояти впритул, торкатися без дозволу, лізти з порадами та запитаннями. І якщо колись це просто дратувало, то зараз може бути потенційною загрозою. Адже для людини з ПТСР чи після контузії така неповага до особистих кордонів може зчитуватися як небезпека. Про це не з чуток знає герой серіаліті Нового каналу «Київ 24/7» ветеран Олександр Роменський. 

Після початку повномасштабного вторгнення він пішов захищати Україну. Під час запеклих боїв під Бахмутом отримав тяжке поранення голови та контузію. Зараз він вчиться жити з цим досвідом.

Дуже часто я зіштовхуюся з такою ситуацією: у нашому соціумі люди не звикли тримати дистанцію і поважати кордони одне одного – ні фізичні, ні ментальні, – говорить герой серіаліті «Київ 24/7» ветеран Олександр Роменський. – Але зараз ми живемо в такі часи, коли таке необхідно робити, бо це бісить навіть тих людей, котрі не мають психічних травм. А що вже говорити про ветеранів, у яких ПТСР та інші розлади?

Зірка «Київ 24/7» Олександр Роменський / Пресслужба Нового каналу

Повернення до мирного життя не означає автоматичного повернення відчуття спокою. Для людей з бойовим досвідом навіть буденні речі можуть спричиняти дискомфорт. 

Коли я стою, наприклад, у черзі, і хтось підходить дуже близько зі спини, то почуваюся в небезпеці, активізується стан самозбереження, з’являється адреналін і агресія, – ділиться Олександр. – Бувають випадки, коли від цього почуття небезпеки в тебе «падають штори» (виходити з себе. – Прим.ред.), і це зовсім не прикольно!

В умовах війни Україна опинилася у новій реальності, де уважність до інших стає питанням взаємної відповідальності.

Я багато можу про це говорити, але головний сенс – давайте поважати особисті кордони одне одного, хоча б заради своєї безпеки, – закликає ветеран. – Бо ви ніколи не знаєте, яка людина перед вами стоїть, і які в неї є тригери чи проблеми!

Нагадаємо, 

