Леся Нікітюк пригадала ситуації, які мотивують не опускати руки
6 лютого 2026 22:10
Ведуча Леся Нікітюк
Пресслужба Нового каналу
Незмінна ведуча шоу «єПитання на Новому» Леся Нікітюк розповіла про незламність українців.
От і ведуча шоу «єПитання на Новому», що запремʼєримо 6 березня, Леся Нікітюк захоплюється тими, хто не здається.
Щоб ви розуміли, наскільки в нас незламні люди! Днями зайшла в аптеку, треба було купити малому еспумізан, – каже Леся. – Фармацевтки сидять у кожухах і в темряві. І розрахуватися можна лише готівкою. Але працюють! Я сказала їм, що саме потрібно, вони дістали зошит, де записані всі наявні препарати. Потім знайшли код, дістали ліки, а я при цьому підсвічувала ліхтариком з телефона. Заплатила готівкою, вони вписали це в зошит і дали решту.
Ведуча Леся Нікітюк / Пресслужба Нового каналу
Ходила на манікюр. Майстриня Марина мені сказала: «Вибачте нас, ми на генераторі, тому витяжка працює, але слабо». Відповіла: «За таке не вибачайтеся. Ми всі на генераторах. Дякувати Богу, що взагалі все працює», – ділиться ведуча Нового. – Після заходжу в магазин, а мені продавець: «Вибачте, в нас полиці не світяться. Може, вам підсвітити телефоном, щоб краще було видно, що взяти?» Вдумайтеся! Це лише в нашій країні люди працюють у різних сферах попри непростий час і ще й вибачаються, що все не на тому рівні, на якому б хотілося. Шок! Уявляю таку ж ситуацію за кордоном, тоді на мене б подивились, як на дивачку, і сказали б: «Ти що, не бачиш? Світла немає! Go home, lady».
