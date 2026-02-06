Леся Нікітюк пригадала ситуації, які мотивують не опускати руки

Незмінна ведуча шоу «єПитання на Новому» Леся Нікітюк розповіла про незламність українців.

З чим асоціюється Україна? З ранковою кавою під звук тривоги, відкритим ноутбуком під час блекауту та зі сміхом в укритті. А ще – з військовими, які продовжують захищати наші небо й землю. Такою відчувається наша незламність з перших днів великої війни. Коли здається, що більше витримати неможливо, життя доводить зворотне. Та хоч як би було страшно, ми обираємо рухатися далі. Кожен українець може стати прикладом для натхнення, адже наша сила в тому, щоб підніматися знову.

От і ведуча шоу «єПитання на Новому», що запремʼєримо 6 березня, Леся Нікітюк захоплюється тими, хто не здається.

Щоб ви розуміли, наскільки в нас незламні люди! Днями зайшла в аптеку, треба було купити малому еспумізан, – каже Леся. – Фармацевтки сидять у кожухах і в темряві. І розрахуватися можна лише готівкою. Але працюють! Я сказала їм, що саме потрібно, вони дістали зошит, де записані всі наявні препарати. Потім знайшли код, дістали ліки, а я при цьому підсвічувала ліхтариком з телефона. Заплатила готівкою, вони вписали це в зошит і дали решту.

Ведуча Леся Нікітюк / Пресслужба Нового каналу

І схожі ситуації оточують нас скрізь. Різниця лише в тому, що хтось бачить у цьому незручності, а інші – стійкість.

Ходила на манікюр. Майстриня Марина мені сказала: «Вибачте нас, ми на генераторі, тому витяжка працює, але слабо». Відповіла: «За таке не вибачайтеся. Ми всі на генераторах. Дякувати Богу, що взагалі все працює», – ділиться ведуча Нового. – Після заходжу в магазин, а мені продавець: «Вибачте, в нас полиці не світяться. Може, вам підсвітити телефоном, щоб краще було видно, що взяти?» Вдумайтеся! Це лише в нашій країні люди працюють у різних сферах попри непростий час і ще й вибачаються, що все не на тому рівні, на якому б хотілося. Шок! Уявляю таку ж ситуацію за кордоном, тоді на мене б подивились, як на дивачку, і сказали б: «Ти що, не бачиш? Світла немає! Go home, lady».

