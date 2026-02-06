Леся Нікітюк пригадала ситуації, які мотивують не опускати руки

6 лютого 2026 22:10 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Леся Нікітюк пригадала ситуації, які мотивують не опускати руки
Ведуча Леся Нікітюк
Пресслужба Нового каналу

Незмінна ведуча шоу «єПитання на Новому» Леся Нікітюк розповіла про незламність українців.

Читайте такожZLATA OGNEVICH розповіла, як заробляла перші кишенькові гроші
З чим асоціюється Україна? З ранковою кавою під звук тривоги, відкритим ноутбуком під час блекауту та зі сміхом в укритті. А ще – з військовими, які продовжують захищати наші небо й землю. Такою відчувається наша незламність з перших днів великої війни. Коли здається, що більше витримати неможливо, життя доводить зворотне. Та хоч як би було страшно, ми обираємо рухатися далі. Кожен українець може стати прикладом для натхнення, адже наша сила в тому, щоб підніматися знову. 

От і ведуча шоу «єПитання на Новому», що запремʼєримо 6 березня, Леся Нікітюк захоплюється тими, хто не здається.

Щоб ви розуміли, наскільки в нас незламні люди! Днями зайшла в аптеку, треба було купити малому еспумізан, – каже Леся. – Фармацевтки сидять у кожухах і в темряві. І розрахуватися можна лише готівкою. Але працюють! Я сказала їм, що саме потрібно, вони дістали зошит, де записані всі наявні препарати. Потім знайшли код, дістали ліки, а я при цьому підсвічувала ліхтариком з телефона. Заплатила готівкою, вони вписали це в зошит і дали решту.

Ведуча Леся Нікітюк / Пресслужба Нового каналу

Читайте такожZLATA OGNEVICH розповіла, як заробляла перші кишенькові гроші
І схожі ситуації оточують нас скрізь. Різниця лише в тому, що хтось бачить у цьому незручності, а інші – стійкість. 

Ходила на манікюр. Майстриня Марина мені сказала: «Вибачте нас, ми на генераторі, тому витяжка працює, але слабо». Відповіла: «За таке не вибачайтеся. Ми всі на генераторах. Дякувати Богу, що взагалі все працює», – ділиться ведуча Нового. – Після заходжу в магазин, а мені продавець: «Вибачте, в нас полиці не світяться. Може, вам підсвітити телефоном, щоб краще було видно, що взяти?» Вдумайтеся! Це лише в нашій країні люди працюють у різних сферах попри непростий час і ще й вибачаються, що все не на тому рівні, на якому б хотілося. Шок! Уявляю таку ж ситуацію за кордоном, тоді на мене б подивились, як на дивачку, і сказали б: «Ти що, не бачиш? Світла немає! Go home, lady».

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

новини особисте життя зірок Новий канал Леся Нікітюк єПитання 4 сезон

Матеріали на тему

Олександр Рудинський пригадав, як робив дружині пропозицію руки та серця
Новини

Олександр Рудинський пригадав, як робив дружині пропозицію руки та серця
Зірка «Київ 24/7» Олександр Роменський розповів про те, чому черга в магазині може стати тригером
Новини

Зірка «Київ 24/7» Олександр Роменський розповів про те, чому черга в магазині може стати тригером
Крик 7: стала відома дата прем'єри фільму
Прем'єри

Крик 7: стала відома дата прем'єри фільму
Акустика від TAYANNA і Жені Галича та великий концерт LELÉKA: лютнева афіша Caribbean Club і Pepper’s Club
Афіша

Акустика від TAYANNA і Жені Галича та великий концерт LELÉKA: лютнева афіша Caribbean Club і Pepper’s Club
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 14 випуск онлайн від 28.12.2025

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 14 випуск онлайн від 28.12.2025
Початок року: ТОП 7 новинок від BookChef

Початок року: ТОП 7 новинок від BookChef
Тарас Яремій розповів про участь у реаліті «Кохання по-новому»

Тарас Яремій розповів про участь у реаліті «Кохання по-новому»
Ціна героїзму та жага до життя: воєнна драма «Живий» про подвиг спецпризначенця ГУР

Ціна героїзму та жага до життя: воєнна драма «Живий» про подвиг спецпризначенця ГУР

Популярне відео

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 14 випуск онлайн від 28.12.2025

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 14 випуск онлайн від 28.12.2025
Акустика від TAYANNA і Жені Галича та великий концерт LELÉKA: лютнева афіша Caribbean Club і Pepper’s Club

Акустика від TAYANNA і Жені Галича та великий концерт LELÉKA: лютнева афіша Caribbean Club і Pepper’s Club
Крик 7: стала відома дата прем'єри фільму

Крик 7: стала відома дата прем'єри фільму
МастерШеф 16 сезон: дивитися 18 випуск онлайн від 27.12.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 18 випуск онлайн від 27.12.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK