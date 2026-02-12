Олександр Терен розповів про найромантичніше побачення

12 лютого 2026 18:36 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Олександр Терен розповів про найромантичніше побачення
Ветеран Олександр Терен
Пресслужба Нового каналу

А ви романтик? За лаштунками зйомок інтелектуально-розважального проєкту «єПитання на Новому» ветеран Олександр Терен відповів на особисте запитання.

Читайте такожZLATA OGNEVICH розповіла, як заробляла перші кишенькові гроші
Маркетинговий хід чи одне з найприємніших свят у році – ставлення до Дня святого Валентина завжди було полярним. Традиційно День закоханих святкують 14 лютого. Точніше – хтось святкує, а хтось вважає звичайним днем. 

Думками щодо цього поділився український ветеран та громадський діяч Олександр Терен.

Буду відвертим: я не святкую День закоханих. Скажімо, консерватор у цьому сенсі. Та й більше прихильник українських свят, – з усмішкою говорить Сашко за лаштунками проєкту «єПитання на Новому» (Новий канал). – Звісно, я теж піддаюся впливу соціального тиску. І якщо в стосунках, то роблю приємні знаки уваги в цей день. Взагалі, за темпераментом я, напевно, романтик. Але з віком стаю прагматичнішим. Розумієш, де можна скоротити шлях. Безумовно, інколи хочеться робити романтичні вчинки, і я їх роблю. Мені подобається дивувати дівчат. Віршів не пишу, бо не вмію. Але гарні прозові речі можу створити залюбки.

Ветеран Олександр Терен / Пресслужба Нового каналу

Читайте такожZLATA OGNEVICH розповіла, як заробляла перші кишенькові гроші
Також Олександр Терен розповів про найромантичніше побачення в житті.

Це була вечеря на березі моря, а навколо не було жодної душі, – пригадує хлопець. – Так трапилося раз у моєму житті: я швиденько накрив стіл, запалив свічки, все, як у романтичному кіно. Увімкнув гарну музику, заварив чай у термосі, було максимально красиво. І неочікувано! Бо дівчина не очікувала такого романтіку – я просто покликав її подивитися на море. Власне, вдалося здивувати. Мені здається, це було «кіношно». І мені самому приємно спостерігати за її реакцією.

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

новини особисте життя зірок Новий канал Олександр Терен Холостяк 13 сезон

Матеріали на тему

«Друга Ріка» презентувала пісню «7’Я в онлайні»: про розлуку як нову реальність українців
Меломан

«Друга Ріка» презентувала пісню «7’Я в онлайні»: про розлуку як нову реальність українців
Віталіна Біблів розповіла, як Вєрка Сердючка допомогла їй виграти конкурс
Новини

Віталіна Біблів розповіла, як Вєрка Сердючка допомогла їй виграти конкурс
Леся Нікітюк розповіла про трансформації, які відчуває після народження сина
Новини

Леся Нікітюк розповіла про трансформації, які відчуває після народження сина
Олександр Рудинський пригадав, як робив дружині пропозицію руки та серця
Новини

Олександр Рудинський пригадав, як робив дружині пропозицію руки та серця
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Олександр Рудинський пригадав, як робив дружині пропозицію руки та серця

Олександр Рудинський пригадав, як робив дружині пропозицію руки та серця
Леся Нікітюк пригадала ситуації, які мотивують не опускати руки

Леся Нікітюк пригадала ситуації, які мотивують не опускати руки
Крик 7: стала відома дата прем'єри фільму

Крик 7: стала відома дата прем'єри фільму
Акустика від TAYANNA і Жені Галича та великий концерт LELÉKA: лютнева афіша Caribbean Club і Pepper’s Club

Акустика від TAYANNA і Жені Галича та великий концерт LELÉKA: лютнева афіша Caribbean Club і Pepper’s Club

Популярне відео

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 14 випуск онлайн від 28.12.2025

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 14 випуск онлайн від 28.12.2025
Крик 7: стала відома дата прем'єри фільму

Крик 7: стала відома дата прем'єри фільму
Акустика від TAYANNA і Жені Галича та великий концерт LELÉKA: лютнева афіша Caribbean Club і Pepper’s Club

Акустика від TAYANNA і Жені Галича та великий концерт LELÉKA: лютнева афіша Caribbean Club і Pepper’s Club
МастерШеф 16 сезон: дивитися 18 випуск онлайн від 27.12.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 18 випуск онлайн від 27.12.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK