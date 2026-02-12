А ви романтик? За лаштунками зйомок інтелектуально-розважального проєкту «єПитання на Новому» ветеран Олександр Терен відповів на особисте запитання.

Маркетинговий хід чи одне з найприємніших свят у році – ставлення до Дня святого Валентина завжди було полярним. Традиційно День закоханих святкують 14 лютого. Точніше – хтось святкує, а хтось вважає звичайним днем.

Думками щодо цього поділився український ветеран та громадський діяч Олександр Терен.

Буду відвертим: я не святкую День закоханих. Скажімо, консерватор у цьому сенсі. Та й більше прихильник українських свят, – з усмішкою говорить Сашко за лаштунками проєкту «єПитання на Новому» (Новий канал). – Звісно, я теж піддаюся впливу соціального тиску. І якщо в стосунках, то роблю приємні знаки уваги в цей день. Взагалі, за темпераментом я, напевно, романтик. Але з віком стаю прагматичнішим. Розумієш, де можна скоротити шлях. Безумовно, інколи хочеться робити романтичні вчинки, і я їх роблю. Мені подобається дивувати дівчат. Віршів не пишу, бо не вмію. Але гарні прозові речі можу створити залюбки.

Ветеран Олександр Терен / Пресслужба Нового каналу

Також Олександр Терен розповів про найромантичніше побачення в житті.

Це була вечеря на березі моря, а навколо не було жодної душі, – пригадує хлопець. – Так трапилося раз у моєму житті: я швиденько накрив стіл, запалив свічки, все, як у романтичному кіно. Увімкнув гарну музику, заварив чай у термосі, було максимально красиво. І неочікувано! Бо дівчина не очікувала такого романтіку – я просто покликав її подивитися на море. Власне, вдалося здивувати. Мені здається, це було «кіношно». І мені самому приємно спостерігати за її реакцією.

