5 грудня 2025 12:34 Юлія Туренко
Випускаючий редактор

Смак дитинства 1 сезон 7 випуск від 16.11.2025 дивитися онлайн
Смак дитинства: дивитися 7 випуск онлайн від 16.11.2025
16.11.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 7 випуск 1 сезону кулінарного шоу Смак дитинства. 7 випуск проєкту Смак дитинства 2025 від 16.11.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 7 випуску шоу Смак дитинства: в гості до Ольги Мартиновської та Володимира Ярославського завітав хореограф Євген Кот зі своїм батьком Віктором Івановичем. Ви почуєте теплі дитячі історії про найкраще дитинство в сонячному Херсоні та дізнаєтеся рецепти улюблених страв Євгена. Зірковий гість розповів, що досі обожнює фірмову запечену картоплю, яку готує тато, хрусткі деруни за маминим рецептом і легендарні гарячі бутерброди з мікрохвильовки. Поки Віктор Іванович з Ольгою Мартиновською взялися за приготування страв, Євген розповів про свої дитячі витівки, а також влаштував справжній танцювальний майстер-клас прямо на кухні. Дивіться онлайн Смак дитинства 1 сезон 7 випуск від 16.11.2025.

7 випуск шоу Смак дитинства 2025 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Смак дитинства дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

телешоу Євген Кот відео Володимир Ярославський Ольга Мартиновська телешоу 2025 шоу онлайн Смак дитинства

