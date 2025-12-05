Смак дитинства 1 сезон 7 випуск від 16.11.2025 дивитися онлайн

Дивіться у 7 випуску шоу Смак дитинства: в гості до Ольги Мартиновської та Володимира Ярославського завітав хореограф Євген Кот зі своїм батьком Віктором Івановичем. Ви почуєте теплі дитячі історії про найкраще дитинство в сонячному Херсоні та дізнаєтеся рецепти улюблених страв Євгена. Зірковий гість розповів, що досі обожнює фірмову запечену картоплю, яку готує тато, хрусткі деруни за маминим рецептом і легендарні гарячі бутерброди з мікрохвильовки. Поки Віктор Іванович з Ольгою Мартиновською взялися за приготування страв, Євген розповів про свої дитячі витівки, а також влаштував справжній танцювальний майстер-клас прямо на кухні. Дивіться онлайн Смак дитинства 1 сезон 7 випуск від 16.11.2025.
