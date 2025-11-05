Смак дитинства 1 сезон 5 випуск від 02.11.2025 дивитися онлайн

5 листопада 2025 13:50 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

Смак дитинства 1 сезон 5 випуск від 02.11.2025 дивитися онлайн
Смак дитинства: дивитися 5 випуск онлайн від 02.11.2025
instagram.com/stbua

02.11.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 5 випуск 1 сезону кулінарного шоу Смак дитинства. 5 випуск проєкту Смак дитинства 2025 від 02.11.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Читайте такожСвіт навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 31.10.2025
Дивіться у 5 випуску шоу Смак дитинства: Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський разом із Аліком Мкртчяном і його дружиною Віталіною приготують улюблені вірменські страви за маминим рецептом. Дитинство Аліка Мкртчяна відчувається на смак як ароматна вірменська долма, без якої не обходилось жодне сімейне святкування, соковитий шашлик і хінкалі, які тануть у роті. Поки Віталіна з Володимиром Ярославським готували, Алік поділився з Ольгою Мартиновською теплими спогадами дитячих років, історіями про концерти з переодяганнями для рідних, курйозні ситуації з братом і сестрою, а також пошуки вірменської нареченої. Дивіться онлайн Смак дитинства 1 сезон 5 випуск від 02.11.2025.

5 випуск шоу Смак дитинства 2025 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Смак дитинства дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

телешоу відео Володимир Ярославський Ольга Мартиновська Алік Мкртчян телешоу 2025 шоу онлайн Смак дитинства

Матеріали на тему

Холостяк 14 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 07.11.2025
Телешоу

Холостяк 14 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 07.11.2025
Поле 3 сезон: дивитися 11 випуск онлайн від 05.11.2025
Телешоу

Поле 3 сезон: дивитися 11 випуск онлайн від 05.11.2025
Хто знає 2 сезон: дивитися 11 випуск онлайн від 04.11.2025
Телешоу

Хто знає 2 сезон: дивитися 11 випуск онлайн від 04.11.2025
Фіма Константиновський розповів, через що посварився і припинив спілкуватися з родичкою
Новини

Фіма Константиновський розповів, через що посварився і припинив спілкуватися з родичкою
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Холостяк 14 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 31.10.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 31.10.2025
Холостяк 14 сезон: хто залишив проєкт у 3 випуску від 31.10.2025

Холостяк 14 сезон: хто залишив проєкт у 3 випуску від 31.10.2025
Холостяк 14 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 24.10.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 24.10.2025
Смак дитинства: дивитися 4 випуск онлайн від 26.10.2025

Смак дитинства: дивитися 4 випуск онлайн від 26.10.2025

Популярне відео

Холостяк 14 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 31.10.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 31.10.2025
Холостяк 14 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 24.10.2025

Холостяк 14 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 24.10.2025
Смак дитинства: дивитися 4 випуск онлайн від 26.10.2025

Смак дитинства: дивитися 4 випуск онлайн від 26.10.2025
МастерШеф 16 сезон: дивитися 11 випуск онлайн від 01.11.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 11 випуск онлайн від 01.11.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK