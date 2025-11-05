Смак дитинства 1 сезон 5 випуск від 02.11.2025 дивитися онлайн

Дивіться у 5 випуску шоу Смак дитинства: Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський разом із Аліком Мкртчяном і його дружиною Віталіною приготують улюблені вірменські страви за маминим рецептом. Дитинство Аліка Мкртчяна відчувається на смак як ароматна вірменська долма, без якої не обходилось жодне сімейне святкування, соковитий шашлик і хінкалі, які тануть у роті. Поки Віталіна з Володимиром Ярославським готували, Алік поділився з Ольгою Мартиновською теплими спогадами дитячих років, історіями про концерти з переодяганнями для рідних, курйозні ситуації з братом і сестрою, а також пошуки вірменської нареченої. Дивіться онлайн Смак дитинства 1 сезон 5 випуск від 02.11.2025.
5 випуск шоу Смак дитинства 2025 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
Усі випуски проєкту Смак дитинства дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.