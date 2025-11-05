Світ навиворіт. Україна 2 сезон 4 випуск від 31.10.2025 дивитися онлайн

5 листопада 2025 12:51 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Світ навиворіт. Україна 2 сезон 4 випуск від 31.10.2025 дивитися онлайн
Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 31.10.2025
instagram.com/komarovmir

31.10.2025 на 1+1 Україна і на сайті TV.UA в етер вийшов 4 випуск 2 сезону тревел-проєкту Світ навиворіт. Україна 2025. 4 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна 2 сезон від 31.10.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Читайте такожХто зверху 14 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 30.10.2025
Дивіться у 4 випуску проєкту Світ навиворіт. Україна 2 сезон: Дмитро Комаров досліджує секрети довгого активного життя і знайомиться з людьми, які довели: вік – це лише цифра!. Їм 60, 70, 80, навіть 90 років – і вони не сидять удома, а щодня тренуються, бігають, танцюють, грають у теніс і навіть займаються скелелазінням.

Вперше Дмитро Комаров спробує пройти фізичні випробування, які щодня виконують українські пенсіонери. Хто виявиться витривалішим – телеведучий чи ті, хто живе активно десятиліттями? Одна з героїнь програми – жінка, яка вперше взяла ракетку у 60 років. Через кілька років вона стала чемпіонкою серед суперсеньйорів, перемагала на турнірах у Туреччині, США та Іспанії, і тепер надихає сотні людей не боятися почати спочатку. Її історія – доказ, що ніколи не пізно знайти своє покликання. Дивіться онлайн проєкт Світ навиворіт. Україна 2 сезон 4 випуск від 31.10.2025.

4 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна 2025 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Світ навиворіт з Дмитром Комаровим дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

