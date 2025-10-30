Світ навиворіт. Україна 2 сезон 3 випуск від 24.10.2025 дивитися онлайн

Світ навиворіт. Україна 2 сезон 3 випуск від 24.10.2025 дивитися онлайн
Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 24.10.2025
24.10.2025 на 1+1 Україна і на сайті TV.UA в етер вийшов 3 випуск 2 сезону тревел-проєкту Світ навиворіт. Україна 2025. 3 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна 2 сезон від 24.10.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 3 випуску проєкту Світ навиворіт. Україна 2 сезон: Дмитро Комаров вирушив на пошуки секрету суперсили та довголіття українців. Як нам вдається залишатися сильними попри все? У чому феномен витривалості, енергії та молодості наших людей навіть у поважному віці? Подорожуючи українськими селами й містами, Дмитро зустрів унікальних героїв — людей, які живуть із неймовірною любов’ю до життя, незламним характером і справжнім українським оптимізмом. Дивіться онлайн проєкт Світ навиворіт. Україна 2 сезон 3 випуск від 24.10.2025.

3 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна 2025 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Світ навиворіт з Дмитром Комаровим дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

