Світ навиворіт. Україна 2 сезон 2 випуск від 17.10.2025 дивитися онлайн

Світ навиворіт. Україна 2 сезон: дивитися 2 випуск онлайн від 17.10.2025
17.10.2025 на 1+1 Україна і на сайті TV.UA в етер вийшов 2 випуск 2 сезону тревел-проєкту Світ навиворіт. Україна 2025. 2 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна 2 сезон від 17.10.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 2 випуску проєкту Світ навиворіт. Україна 2 сезон: ви побачите, хто і як керує захистом кожного українця від ракет та шахедів щодня і щоночі! Хто і як власноруч захищає нас від небезпеки з повітря? Як збивають повітряні цілі з бойового гелікоптера, як облаштований побут військових та про кого думають захисники, ризикуючи власним життям під час виконання бойових завдань? Дивіться онлайн проєкт Світ навиворіт. Україна 2 сезон 2 випуск від 17.10.2025.
