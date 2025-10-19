Світ навиворіт. Україна 2 сезон 1 випуск від 10.10.2025 дивитися онлайн

10.10.2025 на 1+1 Україна і на сайті TV.UA в етер вийшов 1 випуск 2 сезону тревел-проєкту Світ навиворіт. Україна 2025. 1 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна 2 сезон від 10.10.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 1 випуску проєкту Світ навиворіт. Україна 2 сезон: ви побачите унікальні кадри! Те, що досі не показували на широкий загал! Як працює українське ППО зсередини? Як виконують бойові завдання мобільні екіпажі? Як працюють люди в таємних пересувних командних пунктах? І як збивають шахеди з бойових гелікоптерів? Дивіться онлайн проєкт Світ навиворіт. Україна 2 сезон 1 випуск від 10.10.2025.

1 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна 2025 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Світ навиворіт з Дмитром Комаровим дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.