«Однієї тихої ночі»: у Києві відбувся зірковий показ фільму

12 грудня 2025 14:37 Олександр КІва
«Однієї тихої ночі»: у Києві відбувся зірковий показ фільму

8 грудня у кінотеатрі «Планета кіно» (DREAM Yellow) відбувся допрем’єрний показ фільму «Однієї тихої ночі»

8 грудня у кінотеатрі «Планета кіно» (DREAM Yellow) відбувся допрем’єрний показ фільму «Однієї тихої ночі» 

Сюжет розповідає про чоловіка, який у дитинстві став свідком жорстокого вбивства своїх батьків людиною в костюмі Санти. Подорослішавши, він сам одягає такий самий костюм і вирушає мститися тим, хто зруйнував його життя. Атрибути свята — різдвяні вогні, костюм Санти, сокира — перетворюються на символи моторошної історії з несподіваними поворотами.

На прем’єру завітали зіркові гості. Серед них – блогери Денис Савчук, Влад Островський, Надія Кожухар, Міла Кузнєцова, Єлизавета Котова, Антоніна Носова «Усвідомлена», співаки Тоm Soda і YOGEN, актори Данило Коломієць та Маша Паламарчук, головний редактор «Телетиждень» Олександр Ківа, кіноблогери, преса.

«Цей фільм тримає в напрузі від першої до останньої хвилини. Атмосфера настільки щільна, що буквально відчуваєш холод від кожної сцени. Дуже круто подано контраст між різдвяною символікою та жорстокістю історії — ялинкові вогні ще ніколи не виглядали такими моторошними!» – ділиться враженнями блогерка Надія Кожухар.

Медіапартнерами допрем`єрного показу стали видання «Телетиждень», tv.ua та afisha.bigmir.net 

Горор «Однієї тихої ночі» у кіно з 11 грудня

