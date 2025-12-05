«П'ять ночей у Фредді 2»: відбувся допрем'єрний показ фільму

2 грудня у кінотеатрі Multiplex ТРЦ Respublika Park відбувся допрем’єрний показ горору «П’ять ночей у Фредді 2».

Першими стрічку переглянули блогери Міла Кузнецова, Надія Кожухар, Антоніна Носова «Усвідомлена», Катерина Соколова, Єлизавета Котова, Денис Савчук, головний редактор «Телетиждень» та керівник сайтів Олександр Ківа.

Своїми враженнями після перегляду поділилася блогерка Надія Кожухар:

«Таємниць побільшало, сюжет заграв новими акцентами, а атмосфера стала значно динамічнішою».

Олександр Ківа: «Продовження виявилося значно масштабнішим і сміливішим. Стрічка тримає в напрузі від перших хвилин, а нові сюжетні повороти додають історії глибини. Візуальні ефекти та робота з аніматроніками вражають – вони стали ще загрозливішими й непередбачуваними. Я б міг ще багато написати, але просто йдіть у кіно і дивіться. Це просто вау!»

У другій частині так само знайомі персонажі: батько-одинак Майк (Джош Гатчерсон), його донька Еббі (Пайпер Рубіо), поліцейська Ванесса (Елізабет Лейл) і головний антагоніст Вільям Афтон (Метью Ліллард). Цього разу аніматроніки – роботизовані створіння, схожі на антропоморфних тварин, – покинуть стіни піцерії Фредді Фазбера та почнуть становити небезпеку вже за її межами.

У кіно з 4 грудня!